魯哈尼與馬克龍通電話稱美國在中東利益安全面臨危險

中東局勢因美軍上周在伊拉克巴格達擊殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼持續緊張。法新社消息，法國總統馬克龍周二與伊朗總統魯哈尼通電話，魯哈尼表示，美國在中東的利益和安全面臨危險。伊朗外長紮里夫不獲美國發籤證無法去紐約聯合國。

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在與馬克龍舉行的電話會談中，伊朗總統表示，“美國應該意識到他們在中東的利益和安全正在面臨威脅”，“美國難以逃避犯下這一重大罪責的後果。”

法新社援引法國總統府的消息稱，魯哈尼並向馬克龍表示，美國殺死伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼“犯下一個戰略上的錯誤”。魯哈尼認為，美國此舉只能“事與願違”。他並表示，我們看到美國的罪行反而使伊朗國內以及與伊拉克人民空前團結。魯哈尼稱被美國擊殺的伊朗將領蘇萊曼尼是打擊敘利亞及伊拉克境內伊斯蘭國組織的“反恐先鋒”。他說，伊朗從不尋求區域戰爭及不穩定，但會毫不猶豫地捍衛國家主權。

伊朗誓言會向美國進行“報復”，法國則呼籲伊朗克制，避免緊張局勢升級。

另據報道，美國國務卿蓬佩奧周二警告，如果伊朗作出另一個“錯誤的抉擇”，美國總統特朗普勢必以“果斷及認真”的態度應對。

針對有報道指出，蘇萊曼尼被殺時在伊拉克進行和平任務，蓬佩奧表示，“這不是事實”。他重申美軍採取行動時不會違反國際法，他並表示，損害波斯文化的人正是伊朗的領袖。

另外，由於美國不會向伊朗外長紮里夫發出簽證，他將無法於本周前往紐約聯合國出席會議。

美國國務卿蓬佩奧通知聯合國秘書長並轉告紮里夫，美國政府表示，不發籤證是因沒有足夠時間處理有關申請。美國國家安全顧問奧布萊恩表示，目前不是合適時間讓紮里夫到美國。

外交界認為，紮里夫會借周四到紐約聯合國與會，討論美國殺害伊朗將領蘇萊曼尼事件。紮里夫表示，美國拒絕向他發籤證是害怕他會向美國人說出真相。他說，除了在紐約，在其他地方包括德黑蘭都可以向美國人傳達訊息。