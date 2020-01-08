伊朗拒送烏航墜機黑匣子赴美 多家航空繞道升溫的中東

中東空域升溫，多家航空公司暫停航班。與此同時，烏克蘭航空墜機相關兩個黑匣子已找到，德黑蘭方面稱將不會交予美國。

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1月8日伊朗報復性打擊美國駐伊拉克軍事駐地和烏克蘭航空班機墜毀在德黑蘭省之後，國際多家航空公司發布聲明，暫停飛經伊朗與伊拉克上空的航班。

除了早在本周二晚間就宣布禁止美國民航飛經上述空域的美國聯邦航空管理局之外，如今加入限飛行列的還有法航，漢莎，荷蘭航空，波蘭航空，阿聯酋航空，巴林與科威特航空，埃及航空，新加坡航空，馬來西亞航空，越南航空等。途徑風險區域的航班將改道飛行。

按照現行跟國際民航組織規則，墜機事故的調查應在事發地所屬國家進行。目前伊朗，烏克蘭和美國均是該組織成員國。然而現實是，能夠對黑匣子信息進行調查的國家不多，法新社引述業內專家觀點表示，能夠做到的現如今只有英國，法國，美國，德國。法國負責航空領域的事故調查局周三表示，暫時還未接到伊朗政府要法國協助調查的請求。伊朗航空局1月8日發布消息稱，“將不會把黑匣子交予波音和美國人...伊朗航空局將展開調查，當然烏克蘭人可以參與調查過程”。截至記者發稿法新社德黑蘭站確認事發波音737-800NG上176人全部罹難。