伊朗高調認領襲擊衝突劇烈化 歐盟擬恢復對伊制裁

伊朗周三向美軍駐伊拉克的安-阿爾-阿薩德以及阿爾比爾兩處軍事基地發射彈道導彈，對周五美軍殺害伊朗伊斯蘭革命衛隊最高將領蘇雷曼尼的行動展開復仇。伊拉克軍方表示在伊朗的22枚導彈襲擊後，伊拉克士兵並無傷亡，17枚導彈落在了安-阿爾-阿薩德軍事基地，另外5顆擊中了阿爾比爾，但並未提及是否有外國駐軍傷亡。

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安-阿爾-阿薩德軍事基地是美國主導的聯軍在伊拉克的大型空軍基地，五角大樓宣布依舊在“統計初步戰爭損害”。特朗普在推特上也宣布，“正在統計損失，截至目前，一切都好”。

伊朗伊斯蘭革命衛隊向美方揚言，“任何美軍的反擊行動都會招致更強的回應”，同時威脅打擊包括以色列在內的美國盟友。但伊朗外交部長紮里夫在推特上寫道，“伊朗進行並結束了自衛性質的措施”，被認為無意繼續軍事行動。

本次伊朗並未通過什葉派武裝間接襲擊美軍，而是高調直接對美國駐軍所在地發動彈道導彈攻擊並迅速進行認領，非常罕見，歐盟外交與安全事務高級代表博洛爾認為，這是地區局勢迅速升溫的新階段，“是衝突劇烈化的代表”。就在伊朗攻擊之前的幾小時，特朗普試圖澄清有關他對美軍駐紮伊拉克的計畫的混亂信息，目前大約有5200名美國士兵駐紮在伊拉克，特朗普表示雖然伊拉克議會已經宣布驅逐美國駐兵，但美軍需要“留在原地”。他認為，“美軍的確在某個時間點要撤離，但現在不是正確的時間點”。儘管特朗普承諾美國不會撤兵，但已經有多個美國的盟國開始撤退，其中包括宣布從科威特撤軍的加拿大，德國和羅馬尼亞也已經宣布撤軍。法國政府則在周三宣布不會從伊拉克撤軍，目前法國在伊拉克境內有160名軍人。

1月8日，歐委會主席馮德萊恩命令歐盟外交人士“盡一切努力，恢復與所有相關人士的聯繫，保全伊朗核協議”，歐盟認為目前伊朗核協議的重要性“史無前例”。根據法國外交部的消息，由於伊朗宣布全面退出核協議，將在接下來的幾天內按照協議內容，準備恢復對伊朗的制裁。