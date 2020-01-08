台灣大選2020：分裂投總統票與政黨票機率大增？小黨異軍突起？

2020台灣國會選舉中政黨票方面，19個小黨來勢迅猛，在國親競爭、白綠分流及大小綠搶票的局面下，不但討論度極高，甚至會是今年選舉最有意思的看點，換言之「分裂投票」的規模，將成為決勝的關鍵。此時此刻，兩大黨看來相當焦慮，蔡英文和韓國瑜兩位主要候選人不約而同地再度呼籲選民不要分裂投票。

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針對分裂投票愈來愈明顯的態勢，五度競逐總統大位的親民黨主席宋楚瑜對媒體表示，這就顯示大家對兩大黨坦白講非常有意見！

回到選民本身，來聽聽看他們的定見！台灣寰宇新聞台評論國際時事談話性節目《範琪斐ㄉ寰宇漫遊》的主持人之一張嘉玲受訪時回答說：「總統票的話，他對中國的立場我覺得是一個很重要的指標性，我投下去的那一票，他會影響到我為什麼要頭這個人。如果是政黨票的話，我會看他推出來的名單，我覺得名單是我要不要選擇這個政黨的原因，因為，名單的背後，每一個人他關注的議題，就代表他想把這個議題排的順位，是什麼樣子？所以會去看他把什麼樣的人排在第一個第二個，然後，像國民黨就不用考慮了，因為，一片都是這個親中的名單，但是像綠黨呀或其它小黨或像民進黨，他們推出的人，都各人有我喜歡的，但是我可能就會再針對說，譬如說，因為最前面會先上嘛，然後就看一看哪個順序跟我心目中的排序是比較相近的！」

另一位準備投小英40歲出頭的音樂藝術家在政黨方面也對記者表示說：「我一定投小黨的，我本來就愛投小黨！我一定會投不一樣的政黨票，說真的，今天總統選擇也不多，主要就那兩人，如果今天真的說是三強鼎立，我覺得那個選擇事實上會比較對！但小黨選擇很多呀，所以我覺得台灣也不太適合兩黨制，不然呢，這一次就不如用多黨制試試看，因為，我覺得結論就是任何人拿到權力，就變成那個樣子實價登錄2.0，或是最後很令人失望的狀態。我覺得台灣需要小黨，然後這件事情，我覺得不需要含淚投票，可以真的去投我想投的，現在很多小黨裡面，有些我覺得挺好的，以現在台灣的狀態，兩黨都曾經過半，也都曾經做過總統，結果兩黨最後變成的樣貌都差還沒有發生，也就是小黨可以去制衡兩黨制的時候，我會很期待這件事情發生，比期待什麼的總統更期待這樣子！」

上一屆投蔡英文五年級的中間選民則對記者說，「民進黨全面執政後，作風實在太囂張，政黨票雖然想投給其它小黨，但可惜他們都還不夠壯大，以現在的局面若要制衡民進黨，就算覺得國民黨沒希望了，還是必須靠國民黨！」

一般而言，民主政治經由選舉最後勝出的總統，當然希望自己所屬的政黨也能夠掌握國會多數，以利於落實政見與推行政策。

本屆台灣大選最後究竟有哪些小黨殺出重圍變成立法院的關鍵少數，111之後即見分曉！