戈恩金蟬脫殼後首亮相:日產希望終結雷諾與法國政府影響力

日產前董事長戈恩1月8日星期三在黎巴嫩貝魯特新聞媒體工會辦公地址的一場記者會上亮相，這是他逃離日本後首次亮相。在發言中他對日本司法界進行控訴，表示針對他的指控皆屬虛假，並稱在日期間經歷的關押與軟禁意在“令其粉碎”。

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金蟬脫殼經過大阪和土耳其回到黎巴嫩的戈恩表示，潛逃是其人生中“最艱難的決定”，但“為了自保與保護家庭”，別無選擇。戈恩說道：“我在這裡，並非要講述我是如何離開日本的，而是要向違反最基本人權的一個系統照一束光，為了洗清我的名字”，“我從不應該被逮捕，針對我的指控是虛假的”。

背負虛報收入和挪用款項等罪名，戈恩在2018年11月19日乘坐私人飛機回到東京家中後被抓，監禁時間130天。周三面對媒體，他表示“那曾經是把我暴力地從家人，朋友身邊，從雷諾和世界上抓走”，而這背後的是“日產負責人，日本政府製造了我的受難記...我們的一些日本朋友認為，唯一可以打發掉雷諾對日產影響的辦法就是把我打發掉”，並提到了日本司法界與日產之間的串通勾結，認為他這一案源頭在於日產希望終結雷諾與法國政府的影響力。戈恩提到了日產CEO西川廣人，專務執行董事Hari Nada，獨立董事豐田正和，以及Toshiaki Onuma等人，“但這不是全部...我可以向你們講述日本政府內部發生着什麼，我可以給出名字，我認識他們...但我人在黎巴嫩，我尊重黎巴嫩，絕不希望黎巴嫩人有麻煩”。

戈恩稱，“我並沒有逃避司法，我逃離的是不公，和政治迫害”。戈恩的妻子卡羅爾也遭到日本逮捕令，日方已對引渡卡羅爾開展交涉，日本駐黎巴嫩大使本周二和黎巴嫩總統會面，稱“戈恩的逃跑令人深感遺憾，希望貝魯特方面予以合作”。但兩國並未簽署引渡條約。擁有巴西，黎巴嫩，法國國籍的戈恩與其大後方黎巴嫩保持着密切關係並通過銀行，不動產等領域的投資，擁有深厚依託基礎。戈恩表示，“如果我不能在日本獲得正義，我將在其他地方獲得它”。