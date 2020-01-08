林火引發人與動物衝突 澳大利亞開始狙擊上萬單峰駝

澳大利亞林火繼續肆虐，單峰駱駝被熱浪逼出偏遠地區，迫近人類聚居地，狙擊手從直升機內準備擊斃一萬隻，減少其對人類的潛在威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

擊斃單峰駝的行動從本周三開始，為期5天。乾旱與熱浪裹挾之下，原本在大陸深處生活的澳大利亞單峰駱駝近期逼近人類聚居地，不時造成人與動物的衝突。

APY地區（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara）的原住民已經通過地區領導人提請政府，要求殺掉一萬隻單峰駱駝。在日報“澳大利亞人”上，該地委員會代表貝克解釋道：“一些口渴難耐的單峰駱駝試圖闖進居民家中，毀壞圍欄，試圖通過空調機來尋找水源...它們對基礎設施進行了重大破壞，很多家庭處於危險當中。另外，一些單峰駱駝在死於缺水之後，屍體造成嚴重的水源污染”。

另外一個殺死單峰駝的理由是：一百萬隻單峰駝每年因為脹氣而產生一噸碳排放，這將會“加速氣候變暖”。澳大利亞專業農林公司RegenCo的總裁通過“澳大利亞人”報表示，“一百萬隻單峰駝一年的碳排放相當於40萬輛行駛的汽車”。

澳大利亞單峰駝在19世紀經過歐洲人帶到澳大利亞本土，其中一部分野生化，目前數量眾多，澳大利亞全境約有120萬隻。

