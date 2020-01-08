民調顯示：對特朗普伊朗政策美國人按黨派畫線

1月7日美伊衝突升級前途未定期間，一項美國民調顯示，美國總統特朗普下令美軍狙殺伊朗軍事指揮官之後，美國民眾對特朗普的伊朗政策批評越來越多，多數美國成年人甚至預期兩國會在不久的將來進入戰爭。

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美國總統1月2日下令空襲伊拉克，擊斃伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），導致中東地區緊張升級，伊朗國會要求美軍撤離，伊朗人則湧上街頭，高喊“美國去死！”

在這一特殊背景下，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）在1月6至7日進行的全國性民調發現：美國53%成年人不贊同特朗普對伊朗的處理，這比去年12月中的類似民調增加約9個百分點。其中39%成年人“極不贊同”特朗普在伊朗的行動，比去年12月民調多10個百分點。

在這一民調訪問中，受訪者大致依照政黨分類來回答問題，顯示過去這個月民主黨與無黨籍中的不贊同人數增加，而共和黨人數則沒有改變。

民主黨人之中，10個有9個不贊同特朗普在伊朗的行動，無黨籍10個人中有5個，共和黨人則是10個才有1個不贊同。贊同特朗普處理伊朗方法的人，在民主黨人中，10個僅有1個，無黨籍10個有4個，共和黨則10個人有8個。