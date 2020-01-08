法第五共和國頭一次：前總統薩科齊今年因腐敗案上法庭

法國前總統尼古拉-薩科齊將在今年10月5-22日出庭接受腐敗案審理，這是法國進入第五共和國階段後的首次。他將在上述日期每周4個下午在第32輕罪法庭現身。薩科齊此前的上訴已在去年6月被駁回。

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曾在2007-2012年間任法國總統的薩科齊涉嫌在2014年年初，試圖通過其律師阿爾佐格的斡旋，以官銜進階幫助為誘餌，獲取高級法官阿茲波特掌握的秘密信息，而這些被列了保密級別的信息涉及到另外一宗案件（貝當古案）。雖然另一位前總統，去年9月辭世的希拉克也被送上過法庭，並因此成為第一位獲此“殊榮”的第五共和國前總統，但其罪名並非貪腐，而是挪用公款和擔任巴黎市長期間濫用公款。

自從敗給社會黨對手奧朗德，離開愛麗舍宮之後，薩科齊對眾多指控應接不暇，從腐敗到競選陣營資金不合法，再到接受卡紮菲的百萬競選（2007年選舉）資金幫助，不一而足，但他否認全部指控。去年10月，法院宣布薩科齊必須接受有關競選資金非法的審理，若經證實，他將面臨一年監禁與罰款。這一案也即將開庭。在這一案件中，司法方面認為薩科齊花費了幾乎4300萬歐元作為2012年競選（敗選）資金，而法定最高上限是2250萬歐元，手段是假髮票。薩科齊本人對此辯解稱不了解公關公司執行方的這些做法。當然，包括比格馬利昂等在內的十餘家公司也因此被起訴。在2017年10月的一封嚴厲起訴書當中，法國國家金融檢察院曾把薩科齊案涉及的手段比作“經驗豐富的罪犯”之舉。