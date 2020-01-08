烏克蘭民航在伊朗墜機約170人全部罹難 大部分為伊朗和加拿大公民

德黑蘭起飛的烏克蘭航空波音737空中起火無人生還，大部分並非烏克蘭公民。烏克蘭總統呼籲不要炒作。截至目前沒有跡象指向恐怖襲擊。

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1月8日，一架烏克蘭航空公司從伊朗首都德黑蘭機場飛往基輔的波音737在起飛後不久便起火墜毀，伊朗官方通訊社宣布機上載有176人，其中167名乘客和9名機組成員，無人生還。烏克蘭外交部一名高級官員則表示“機上共有168人”。伊朗紅十字會主席對伊朗官方通訊社表示，“無論如何機上全體成員沒有生還的任何可能性”。法新社基輔消息稱，機上烏克蘭公民僅有11人，其中9人是機組工作人員，剩下的罹難人員屬於其他國籍（82名伊朗公民，63名加拿大公民），飛機起飛之後機組並未留下任何預警信息。

這家民航飛機全員罹難的消息得到了烏克蘭總統府的證實，烏克蘭總統澤連斯基在其臉書賬號上宣布了這一消息，稱“無人生還”，並呼籲“所有人不要對未經證實的消息進行炒作”。當天早些時候，烏克蘭駐伊朗大使館表示事故的起因是“飛機一個發動機出現技術故障”，並排除了恐怖襲擊的因素。伊朗哈梅內伊國際機場發言人和伊朗官方電視台Press TV也提到了“可能導致災難性墜機的技術難題”。事故飛機的一個黑匣子已經被找到。

路透社迪拜消息稱，墜毀的飛機系一架服役3年的波音737-800NG，上一次技術檢查實在本周一，波音公司在推特上表示，“了解了有關伊朗的媒體信息，正在綜合更多的消息”。

烏航墜機之前，美國聯邦航空管理局發布管制聲明，禁止美國民航飛機飛越伊拉克，伊朗，波斯灣水域和阿曼灣水域上空。聲明表示“將繼續監控中東局勢”。