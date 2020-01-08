香港反修例示威：截至上周四警方拘捕升至6493人

針對自去年六月爆發的香港反修例示威抗爭運動中，參與民眾和市民被捕情況，香港保安局局長李家超在周三回覆立法會議員提問時回應稱，自去年6月9日至上周四（1月2日），警方共拘捕6,493人，當中有338人無條件釋放。

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據香港01報道顯示，香港反修例風波持續超過半年，至今逾7,000人被捕，數字已高於前年全港平均每日在囚人士數目。而單以民陣今年被警方突然叫停的元旦遊行後，警方在傍晚時份於港島區大舉拘捕，當日就已拘捕逾464人，單日拘捕人數僅次於區議會選舉前歷時超過13日的理大事件。值得一提的是，但至上月26日，警方實際落案起訴、票控，或直接簽保守行為的案件只有1,050宗，超過4,800宗案件仍在調查階段。就過去近7個月來，反修例運動中的最新被捕人數情況，李家超在當天立法會質詢中引述警方數字表示，自去年6月9日至上周四（1月2日），與反修例運動相關的事件中，警方共拘捕6,493人，其中1,082宗案件已經完成或正在司法程序，包括落案起訴、票控、直接簽保守行為。他還介紹稱，另有338人無條件釋放，以及有5,583宗案件仍在調查階段。

李家超強調稱，“無人能夠凌駕法律”，違法後承擔法律責任是香港重要的法治精神。他並指，市民有行使自由的權利，過去不少和平示威，最終演變成暴力衝突。他還稱，根據《警察通例》，警務人員有權拘捕任何他合理地相信涉違法人士，或拘捕任何他合理地懷疑犯法者，都是合法行動。李家超指出，當警務人員作出拘捕行動後，會將被捕人士帶往被捕地區所屬的警署接受值日官查問。而值日官會研究其被拘捕的原因，並確定拘捕屬合法。如若值日官認為不須要再繼續作羈留，便會立刻釋放。此外，警方有可能無條件釋放，或批准被捕人士保釋外出，及隨後依據在擔保書註明的日期和時間到指定的警署報到。

事實上，針對反修例抗爭中示威者與警察間的相互暴力指控一直是近幾個月來，香港反修例系列示威中備受關注的話題之一。正如在由香港民間人權陣線舉行的元旦大遊行前，香港警察公共關係科總警司郭嘉銓曾呼籲，“歡迎民陣與暴力割席”，對此後者則通過聲明回應提出，對（警方的）相關言論百思不得其解，唯有重申，“我們一定會與警察的暴力割席，自六月十二日中信鎮壓事件及其後至今的所有警暴，民陣都強烈、清晰地反對。”此外，另據香港電台消息顯示，數間分別來自中國大陸、香港、澳門及台灣的大學，在北京最新公布了2019年第4季共同研究有關兩岸及港澳消費者信心指數調查，其中香港的指數最低，以200為滿分，香港只有68.7。

依照香港城市大學公布的數據顯示，去年第4季香港消費者整體指數錄得68.7，雖較上季顯着上升30.1%，按年則下降14.9%，是2008年第4季度指數開發以來第二低水平。就這一結果，城大管理科學系副教授曹國輝分析稱，香港市民對各個範疇，包括購買房屋、物價狀況等的分數均偏向悲觀，反映香港消費者信心水平仍然很弱，相信是基於近期政治局勢不穩有關。與此同時，美國聯合航空公司亦因受香港反修例風波影響，前往當地客量急劇下降，去年第四季損失約9000萬美元收入。