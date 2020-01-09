特魯多：烏克蘭客機被伊朗導彈誤擊墜毀

一架烏克蘭客機1月8日在伊朗墜機失事，機上176人全數遇難。烏克蘭總統澤連斯基宣布1月9日全國哀悼一日，他並承諾將找到這起墜機事件的“真相”。伊朗民航組織負責人阿里·阿貝紮德(Ali Abedzadeh)表示，導彈擊中客機的說法都是傳言，從科學的角度上講，導彈不可能擊中這架飛機。加拿大總理特魯多1月9日表示，根據盟友和我們情報機構多種渠道獲得的消息，這架客機是被一個地對空導彈擊中墜落的。特魯多還表示，很可能不是故意所為。

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《紐約時報》9日在其網站發布了一段視頻，顯示射彈擊中客機的那一瞬間。烏克蘭從三個方面考慮飛機失事的可能。一是被導彈擊中、二是機上有炸彈、三是和一架無人機相撞。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在臉書（Facebook）個人官方帳號發布聲明影片表示：“我已頒布命令，1月9日為全國哀悼日。...烏克蘭當務之急是查明這起災難的原因，我們絕對會想辦法找到真相。”

烏克蘭最大航空公司烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架波音（Boeing）737飛機1月8日原定從伊朗首都德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔，卻在起飛後不久墜機。這也是烏克蘭航空首度發生死亡空難。

澤連斯基8日因此提前結束前往阿曼（Oman）的行程，緊急飛回國內坐鎮。

澤連斯基說，約45名烏克蘭安全官員和專家1月9日稍早已飛往德黑蘭參與調查工作，協助破解伊朗當局在事故現場找到的黑盒子，並將嘗試辨識烏克蘭罹難者的身分，以準備將遺體運回國。

失事的PS752班機遇難者大多是伊朗或加拿大公民，但也包括11名烏克蘭公民，其中9人是機組員。基輔機場（Kiev Borispol Airport）出境大廳已掛上9人照片表達哀悼。

由於墜機事件發生在伊朗對伊拉克的美軍基地進行導彈攻擊後數分鐘，澤連斯基9日呼籲國人避免對事件進行“任何操作、揣測和發表陰謀論”。