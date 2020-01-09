【視頻】烏航墜機 釀加拿大阿爾伯塔省史上最慘空難

德黑蘭烏航PS-752空難176名遇難者身份逐漸浮出水面，其中至少30人來自加拿大阿爾伯塔，大學教授和學生們前往伊朗，參加同鄉在那邊的婚禮，隨後登上死亡飛機。阿爾伯塔省長表示，這是該省有史以來最慘重的一次空難。點擊以下視頻了解詳情。

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PS752航班在1月8日GMT時間2點40分於德黑蘭哈梅內伊機場起飛，起飛2分鐘後，消失在雷達上。伊朗民航局9日宣布，飛機着火後曾經掉頭，試圖飛回機場，但最終機上火勢過大，墜毀在距德黑蘭市約20公里處的一個農場里。墜毀前飛行員並未傳回任何異常報告。

1月9日烏克蘭舉國悼念伊朗墜機遇難的9名機組成員和另2名烏克蘭公民，烏克蘭方面調查稱死者當中烏11人 ，英國3人，瑞典10人，阿富汗4人，伊朗82人，加拿大63人，伊朗方面則統計到伊朗公民146人，阿富汗10人，加拿大5人，瑞典4人，烏11人。統計有差異是因為伊朗-加拿大雙國籍公民入境伊朗時必須使用伊朗護照。

加拿大伊朗人群體陷入悲傷，138人原應在基輔轉機回多倫多，部分為國際學生。加拿大倫敦安大略西部大學本次墜機事故當中有4名學生喪生，其中3名博士。阿爾伯塔省長表示，至少30名阿爾伯塔居民在這起墜機事故當中喪生，這是阿爾伯塔歷史上最慘重的飛機事故。包括阿爾伯塔大學教授，醫學界人士和他們的家人，他們很多人前往伊朗，參加阿爾伯塔大學研究生拉什-普紮拉比和普內-革吉的婚禮。