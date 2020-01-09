首度回台投票的華僑：站出來發揮制衡的力量！

台灣大選進入倒數48小時，僑居海外的台灣人也紛紛趕回來投票，從機位難求到旅館熱訂看來，數量應創下新高。據台灣僑務委員會2018年出版的《僑務統計年報》，移居海外華僑約有4,869萬人、而從台澎金馬移出之僑民及後代約有198.1萬人，後面這個數字是由台灣駐在全球各地外館推估彙整而成，約佔台灣總人口8.4%。以僑委會12月18日公布的統計資料顯示，2020年大選登記返台投票人數為5,328人，較2016年大選成長一倍以上。按現行規定，仍保有戶籍的旅外台灣僑民，就不需要辦理申請返國投票，因此返國參與投票僑民實際上將比5,328人更多。

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台灣僑委會目前雖然無法掌握到精確的數字，但強調光是曾被除去戶籍的（兩年未回台即被除籍）準備回台投票的僑民就超過五千人，顯然意味着他們的選票也將成為各個陣營拉票的一個重點戰場。

記者在台北去機場與搭高鐵皆十分便捷的南港車站附近採訪到一位專程改變行程與艙等首度回來投票的華僑陳先生！

您好，請問您今年幾歲了？“76歲，馬上就77了！”您從哪邊回來？“我從德州回來。”在德州住了多久？“將近30年了”在德州30年有無投過當地的選舉？“我是美國公民，但是我不太關心政治，因為我認為美國反正別人投的也是一樣，他們彼此之間都達到制衡的作用。”

為什麼這一次會特別想要回來投台灣的總統呢，是因為覺得台灣的民主制度發生了問題？“我個人覺得，的確台灣的民主制度有一點問題，而且我的朋友也告訴我說，現在制衡作用都已經失去了，需要大家站出來，去投出自己應該要投的那一票！”

因此，這一票代表了您希望的制衡作用，那是不是說，您看不慣目前的施政方向？“我覺得，目前很多的聽聞，就是說除了司法不公正外，另外就是有很多貪腐案都發生，但是都逃脫了！”

那麼對您來說，這是否意味着民主國家的執政者其清廉度與有無能力在選民的眼中是很重要的指標？“是，除了他的執政能力以外，也應該能夠得到制衡的作用，並讓其他的議員也能得到監督，就像美國的制度一樣，那目前呢，我們（台灣）已經在這方面下降了，而且我很憂心的就是這個民主的制度愈來愈糟！那將來我就會，因為我的年紀的關係，就造成我是否還能夠再回到祖國，享受同樣的民主！”

陳先生最後還對記者表示，自己在台灣土生土長的，也打算在台北買房落葉歸根，所以他十分關心中華民國還能不能夠走下去。

（附註：台灣接受雙重國籍，但出任國家公職者則依規定不能具有外國國籍。）