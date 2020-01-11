伊朗空軍司令：得知誤擊客機被證實後恨不得當場死去

自伊朗國家電視台周六引述軍方的話稱，伊方無意中擊落了失事的烏克蘭客機後，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令阿米爾·阿里·哈吉紮德（Amir Ali Hajizadeh）稍後召開記者會，對伊軍方擊落烏克蘭航空公司PS752航班表示道歉。當他“確信”這架飛機是被錯誤地擊落之後，哈吉紮德表示“我恨不得當場死去”。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗國家電視台在當天稍早援引軍方的聲明稱，伊朗無意中擊落了失事的烏克蘭客機。聲明還指，當時該航班離開德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場，靠近了伊斯蘭革命衛隊的一個敏感的軍事中心。而事發正值輪換，且該中心處於高級警戒狀態。在此情況下，飛機被意外的人為錯誤擊中。烏克蘭官方曾稍早透露，客機出事前，控制塔收到機師的最後一句說話是“機上情況一切正常”。在伊方過去3日內多次否認對該事件負責後，伊朗外長紮里夫亦更新推特說，“（這是）悲傷的一天。武裝部隊內部調查得出初步結論：美國冒險主義引發危機時的人為失誤導致了災難。我們向我國人民、所有受害者的家屬和其他受影響國家深表遺憾、道歉和慰問。”

與此同時，伊朗總統魯哈尼發表聲明指，對該國武裝部隊錯誤擊落一架烏克蘭航班表示哀悼。魯哈尼稱，“面對美國侵略政權的威脅，以及蘇萊曼尼將軍殉難後對伊朗民族的威嚇，伊朗武裝部隊已做好充分準備，以防禦美國可能發動的襲擊。”他說，“不幸的是，人為因素和錯誤發射導致巨大災難，這令人遺憾。作為伊朗總統，我對這場悲慘災難的遇難者家屬表示哀悼。”魯哈尼並下令採取一切措施，補償被擊落的烏克蘭飛機。

哈吉紮德在當天的記者會上指出，在發射導彈擊落烏克蘭客機的那一刻，伊朗已經做好應對一場全面軍事衝突的準備以及美國可能發動的襲擊。他稱，美國應對這起悲劇事件負有部分責任，因為在飛機被擊落之前，華盛頓與德黑蘭的緊張關係加劇。自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，兩國之間“發生衝突的可能性”是“前所未有的”。而就發生伊軍方用導彈打下民航客機事件的責任，哈吉紮德稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊對這次災難負全責，並準備面對當局作出的任何決定。哈吉紮德指出，他個人願意承擔不慎擊落烏克蘭民航客機的全部責任。他說，在得知飛機失事的消息後，他恨不得當場死去，因為他不願作為見證者目睹這樣的事故發生。

哈吉紮德說，“我們當天在向美國駐伊拉克基地發射導彈後聽到了這樣的消息，我寧願死也不願意看到這樣的事發生。”他並進一步就誤擊事件的來龍去脈介紹指，一周前，地區局勢非常緊張，發生衝突的可能性非常高，雙方的武裝力量都高度戒備。發射導彈的系統位於德黑蘭西部，是事發前的午夜剛剛增加上的。哈吉紮德稱，此前有情報稱有巡航導彈襲擊伊朗的危險，烏航客機被導彈系統操作員誤認為是巡航導彈。該名操作員本來應該向上級彙報，但似乎通訊出現問題，所以他有10秒時間來決定是否發射導彈，但他做了錯誤的決定。

哈吉紮德還談到，“此前，伊朗民航組織的報告是基於他們自己根據以往經驗的認知，但當時我們要求保密，以收集更多信息。飛機不是在空中毀壞的，我希望為伊朗民航組織辯解一句，伊朗民航組織並不清楚這件事，事情是這樣的，伊朗武裝部隊和伊斯蘭革命衛隊都不想隱瞞這件事，但是這需要一個過程。我們對這個事故表示抱歉，向遇難者家屬表示哀悼，我們痛失所愛。”而當被問及究竟哪方需要對沒有及時下達客機停飛指令負責時，哈吉紮德說：“都是（伊朗）軍隊的錯誤。政府、民航組織、機場完全沒有錯。但停飛航班不是我們的職責，而是另外機構負責。當時我正在負責西部邊境的防空系統，應該有人對此系統負責。所有的事最終導致了這個操作員作出錯誤的決定。”

遭遇不幸的烏克蘭航空客機8日早晨，從德黑蘭霍梅尼國際機場起飛前往烏首都基輔，但起飛後不久墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還。伊朗此前曾否認失事客機遭導彈擊落的報道，表示初步調查顯示客機因“技術問題”墜毀。值得一提的是，隨着伊方此番承認誤擊客機，有關最新從地面角度由周邊建築所捕捉到的，疑似擊落客機導彈升空的畫面也在周六被上傳互聯網。