伊朗軍方承認意外擊落烏客機 伊外長再批美國、伊總統提補償

伊朗國家電視台本周六援引軍方聲明說，伊朗無意中擊落了失事的烏克蘭客機。聲明於當地時間11日早上發布，並將飛機被擊落歸咎於“人為失誤”。這一被伊方自我證實遭擊落的烏克蘭航空752號航班，不幸遇襲墜落後，導致機上176人喪生。

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這架原定從伊朗首都德黑蘭飛往基輔的烏克蘭航空航班，周三 (1月8日) 凌晨起飛幾分鐘後，在機場北部15公里處的德黑蘭郊區墜毀，機上176人全數喪生。而就在飛機失事的5小時前，伊朗軍方剛向美軍駐伊拉克的埃爾比勒空軍基地和阿薩德空軍基地發射了十餘枚導彈，作為美方此前採用無人機擊殺伊朗精銳“聖城旅”（Quds）指揮官蘇萊曼尼等人的報復。值得一提的是，這架烏克蘭航班從德黑蘭上空墜落後，伊朗一直堅稱飛機失事原因是“機械故障”、“發動機故障”。烏克蘭大使館一度也排除了恐怖襲擊、導彈襲擊的可能性，但不久就改口，認為一切皆有可能。根據媒體和互聯網在隨後3天內陸續傳來的，飛機墜落現場的照片等資料顯示，有多名專家推測，從跡象判斷，客機是被伊朗方面誤擊落的可能性很大。且從失事飛機殘骸的照片上看到有彈孔。

本周四，美國有線電視新聞網（CNN）獲得了一段視頻，儘管由於視頻是在夜間拍攝畫面並不清晰，但似乎表明一枚導彈正在向德黑蘭的天空發射並撞擊一架疑似飛機的物體。大約與此同時，烏克蘭航班在起飛後墜毀。隨後，《紐約時報》的分析部門依據視頻中出現的拍攝者身旁的建築特點等因素判斷，視頻記錄的正是出事的烏克蘭航空752號航班。同樣在當天，加拿大總理特魯多宣稱，加拿大的情報以及盟國提供的情報表明，這架客機被伊朗的地面導彈擊落。他呼籲對導致墜機的原因進行徹底調查。遇難的飛機上被指有57名加拿大人、82名伊朗人及11名烏克蘭人。據悉，移居加拿大的伊朗人經常在兩國之間旅行，而烏克蘭的基輔是一個換乘停留之處，因為加拿大和伊朗沒有直航。不久後，美英兩國領導人也相繼表達了對伊朗使用導彈擊落客機的“懷疑”。

對此，伊朗方面直接否認了客機失事與伊朗向美軍駐伊拉克基地發射導彈有關的說法。澳大利亞總理莫里森則在周五接受電台採訪時說，特魯多向他通報過此事，並形容這是“一次可怕的事故”。同樣在當天，伊朗再度否認向飛機發射導彈，並指責西方政府打“心理戰”。針對出事飛機究竟是因為伊方此前宣稱的“技術故障”等自身原因，還是被伊朗軍方誤擊的說法，伊朗官方終於在周六給出了結論。伊朗國家電視台援引軍方聲明說，當時該航班離開德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場，靠近了伊斯蘭革命衛隊的一個敏感的軍事中心。而事發正值輪換，且該中心處於高級警戒狀態。在此情況下，飛機被意外的人為錯誤擊中。有報道顯示，據烏克蘭方透露，客機出事前，控制塔收到機師的最後一句說話是“機上情況一切正常”。

另據伊朗官方邁赫爾通訊社的報道顯示，事發客機在改變方向的時候，其形態被指完全類似於在接近伊斯蘭革命衛隊敏感戰略中心的敵對目標（美軍飛機）。伊方稱，在這種情況下，由於人為的失誤，該客機無意中成為了目標，不幸導致許多親愛的同胞和外國乘客遇難。該報道還指，伊朗武裝部隊工作人員向遇難者家屬表示慰問，並對人為的失誤表示歉意。伊朗保證，將對武裝部隊的工作流程進行根本性調整，避免此類事件再次發生。釀成事故的責任人將被移交軍事法庭，法庭將依法對其進行處理。此外，伊朗外長紮里夫亦更新推特說，“（這是）悲傷的一天。武裝部隊內部調查得出初步結論：美國冒險主義引發危機時的人為失誤導致了災難。我們向我國人民、所有受害者的家屬和其他受影響國家深表遺憾、道歉和慰問。”

與此同時，伊朗總統魯哈尼發表聲明指，對該國武裝部隊錯誤擊落一架烏克蘭航班表示哀悼。魯哈尼稱，“面對美國侵略政權的威脅，以及蘇萊曼尼將軍殉難後對伊朗民族的威嚇，伊朗武裝部隊已做好充分準備，以防禦美國可能發動的襲擊。”他說，“不幸的是，人為因素和錯誤發射導致巨大災難，這令人遺憾。作為伊朗總統，我對這場悲慘災難的遇難者家屬表示哀悼。”魯哈尼並下令採取一切措施，補償被擊落的烏克蘭飛機。而對於伊方的這一表態，特魯多最新發表聲明回應稱，“我們首要的任務是以公開和公正的精神處理這一事件，這是一場國家災難，所有的加拿大人都感到哀悼”。特魯多表示，我們將繼續與全球的夥伴合作，以確保一場完整和深入的調查能夠得到實現。他強調，“加拿大官方要求與伊方為此展開全面合作”。