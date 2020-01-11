台灣大選開票實況：台灣主流民意是拒絕一國兩制

台灣總統大選開票已近尾聲，國民黨總統候人韓國瑜周六傍晚抵達位於國民黨高雄市黨部的全國競選總部，本文截稿時，韓國瑜在大批媒體包圍下進入競總，不發一語。稍早，韓國瑜女兒韓冰、國民黨副總統候選人張善政、高雄市副市長葉匡時等人也陸續抵達競總。據悉，稍晚韓國瑜將發表講話。

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主播：台灣2020總統選舉開票在當地時間下午4時開始，現在的情況如何？

夏榕：記者人在高雄，不久前從投票所看完開票和唱票回來，爭取連任的蔡英文總統在六都取得明顯領先優勢，儘管在我們直播時，全部選票還沒有開完，但挑戰者韓國瑜已經落後150萬票確定不可能翻盤。

在直播此時，國民黨總統候選人韓國瑜高雄的競選總部的觀票人潮不如以往，好幾位趕到韓國瑜位於建國路的競選總部加油的民眾說，在來的路上看到電視轉播懸殊得票差距，心情變得很沉重。

總統蔡英文陣營在競選總部前封街，架起大屏幕轉播電視開票狀況，據記者了解支持者從中午起陸續聚集，群眾的心情隨着票數不斷開出，愈顯高昂。

主播：投票前你在高雄觀察的情況呢？

夏榕：記者周五去韓國瑜的選情之夜，搭乘的計程車司機是一位70歲本省人，問他要不要去投票，他說：“我不是高雄本地人，我明天會回嘉義去投票，不管韓粉非韓粉，他們動員力量強大，會讓我覺得我的票對我要投的人很重要！”記者再問他覺得誰會贏，他表示當然希望他投的那位贏囉！

蔡總統也透過臉書召集支持者「今天下午4點後，歡迎大家一起到我的全國競選總部看開票，讓我們一起守護民主、見證未來！」

蔡陣營發言人廖泰翔表示，總統預計晚間7時許抵達全國競選總部，晚間8時將與副總統候選人賴清德一起召開國際記者會後，再到外場舞台發表公開談話；民進黨主席卓榮泰預計在晚間9時30分召開國際記者會。

主播：那你覺得蔡英文此次勝出的關鍵在哪裡？

其實還是在台灣人想要和中國保持什麼樣的距離，也就是說要對中國展現強硬姿態或采融和（親中）的立場。所以我們可以看蔡英文、韓國瑜這兩陣營以兩岸政策為最大的焦點進行攻防戰。

在記者10日前往的韓國瑜在夢時代廣場舉行的選前之夜，韓國瑜要求下架名進黨的必要性。他表示，在民進黨執政下，兩岸關係惡化，未來的台灣一定要改變才行，希望能與大家一起前進。

蔡英文在台北的選前之夜上演說時說：「拒絕一國兩制，我也為2300萬人民做了」、「外部威脅還在，要讓改革繼續下去」。她呼籲選民支持她，助她連任。

現在看來，台灣的主流民意還是拒絕一國兩制！