法退休改革：菲利普有條件地刪除“基準年齡”(âge pivot)

法國養老金改革罷工1月11日進入第38天。處在退休改革前線的總理菲利普向各大工會組織負責人致函，表示暫時把基準退休年齡(âge pivot)從草案中撤除。推動取消基準年齡的兩個工會組織-法國工人民主聯盟(CFDT )、法國自主工聯( UNSA)均表示這是一個好消息。僱主協會也表示，他們將參加保證退休金制度收支平衡的會議。而法國全國總工會(CGT)、法國工人力量總工會(FO)以及極左勢力要求大家再加把勁，讓政府徹底退讓。各大工會組織聯合發起1月16日新的全國性罷工、罷課示威。

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法國總理在讓步的同時表示，政府短期撤除基準退休年齡(âge pivot)條文，要求參加商討的各方提出一項讓法國的養老金收支將在2027年達到平衡的方案，否則將會採取發布有立法價值的法令強行執行。

法國全國總工會(CGT)秘書長菲利普·馬蒂奈茲 (Philippe Martinez)表示，基準退休年齡(âge pivot)只是整體退休改革中的冰山一角，政府以此方式來掩蓋實質問題。法國極右勢力負責人瑪麗娜-勒龐表示，現政府故弄玄虛，在草案中加入基準退休年齡(âge pivot)；然後再撤除，目的是徹底推行養老金單一制度。

除法國全國總工會(CGT)之外，要求完全撤除積分制退休體制改革的還有法國工人力量總工會(FO)。法國極左派“不屈的法蘭西”（France insoumise）在總理給工會組織發出信函之後表示，大家再努一把力，讓政府撤回他們的退休改革計畫。

在政府11日略微讓步之後，工會組織號召民眾1月16日再次上街遊行。

1月11日，西北部南特、雷恩；南部馬賽；中部里昂；東部格勒諾布爾；西南部圖盧茲等大城市發起不同規模的示威遊行。馬賽示威隊列中有2000至3000黃背心，法國全國總工會(CGT)不得不派出維護治安的志願者。

巴黎共和廣場和巴士底獄廣場等地出現不同程度的暴力行動。有的遊行隊列出現無政府主義者“黑塊”（black bloc）人士。維護治安的警察要求示威者遠離肇事者，以阻止搶、砸行徑。截至巴黎時間16：30，巴黎警察一共拘捕了7人。