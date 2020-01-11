訪問主要內容
中國
法國
港澳台
欄目檢索
法國

法退休改革：菲利普有條件地刪除“基準年齡”(âge pivot)

發表時間：

法國總理菲利普就退休體制改革和工會代表談判後走出馬提尼翁和記者見面 2020年1月10日
法國總理菲利普就退休體制改革和工會代表談判後走出馬提尼翁和記者見面 2020年1月10日 Marc Chaumeil pour Libération
作者： 法廣

法國養老金改革罷工1月11日進入第38天。處在退休改革前線的總理菲利普向各大工會組織負責人致函，表示暫時把基準退休年齡(âge pivot)從草案中撤除。推動取消基準年齡的兩個工會組織-法國工人民主聯盟(CFDT )、法國自主工聯( UNSA)均表示這是一個好消息。僱主協會也表示，他們將參加保證退休金制度收支平衡的會議。而法國全國總工會(CGT)、法國工人力量總工會(FO)以及極左勢力要求大家再加把勁，讓政府徹底退讓。各大工會組織聯合發起1月16日新的全國性罷工、罷課示威。

廣告

法國總理在讓步的同時表示，政府短期撤除基準退休年齡(âge pivot)條文，要求參加商討的各方提出一項讓法國的養老金收支將在2027年達到平衡的方案，否則將會採取發布有立法價值的法令強行執行。

法國全國總工會(CGT)秘書長菲利普·馬蒂奈茲 (Philippe Martinez)表示，基準退休年齡(âge pivot)只是整體退休改革中的冰山一角，政府以此方式來掩蓋實質問題。法國極右勢力負責人瑪麗娜-勒龐表示，現政府故弄玄虛，在草案中加入基準退休年齡(âge pivot)；然後再撤除，目的是徹底推行養老金單一制度。

除法國全國總工會(CGT)之外，要求完全撤除積分制退休體制改革的還有法國工人力量總工會(FO)。法國極左派“不屈的法蘭西”（France insoumise）在總理給工會組織發出信函之後表示，大家再努一把力，讓政府撤回他們的退休改革計畫。

在政府11日略微讓步之後，工會組織號召民眾1月16日再次上街遊行。

1月11日，西北部南特、雷恩；南部馬賽；中部里昂；東部格勒諾布爾；西南部圖盧茲等大城市發起不同規模的示威遊行。馬賽示威隊列中有2000至3000黃背心，法國全國總工會(CGT)不得不派出維護治安的志願者。

巴黎共和廣場和巴士底獄廣場等地出現不同程度的暴力行動。有的遊行隊列出現無政府主義者“黑塊”（black bloc）人士。維護治安的警察要求示威者遠離肇事者，以阻止搶、砸行徑。截至巴黎時間16：30，巴黎警察一共拘捕了7人。

selfpromo.app.text

google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。