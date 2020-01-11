【視頻報道】法國政府妥協了 但罷工停不了

最具爭議的法國退休改革方案今天有所鬆動。政府宣布暫時取消考慮設置64歲為拿滿額退休金的最低年齡，並接受親改革派的法第一大工會CFDT(工人民主聯盟)的邀請，另行討論從哪裡籌資供應即將出現大缺口的養老金。法國總工會(CGT)，工人力量(FO)等工會則堅決要求政府完全撤回改革計畫。黃背心也再次與工會遊行合流，並不認可CFDT與政府的妥協。因此，罷工還會繼續下去。接下來的1月14-15-16日，就將有3次新的遊行。點擊以下視頻回顧今日遊行巴黎現場。

廣告 繼續瀏覽後續

(本文為以上視頻報道綜述) 反退休改革罷工已經進入第38天，1月11日星期六，在8家工會的號召下，人們再次湧上巴黎街頭要求政府取消改革計畫，工會遊行得到了黃背心的加入。

昨天部長團和工會代表進行了新一年第一輪談判，這一輪談判出現了和解的曙光。法國第一大工會改革派的工人民主聯盟提議，為了籌措即將出現巨額缺口的養老金進行專業大討論，時間最久可以持續到今年九月，而與此同時，政府必須放棄設立64歲，為最低的領取滿額退休金的年齡。這個提議得到了政府的積極回應，但同時提醒工會，如果執行政府方案，2022年就能多出30億歐元，2027年多出120億歐元養老金，而2025年養老金缺口預計最高為170億歐元。

雖然政府積極響應這一提議，其他工會卻並不買賬。法國總工會CGT埃松省負責人Olivier Champetier表示：（工人民主聯盟提出的與政府的妥協方案）對我們（法國總工會）來說與現實不符 ，法國總工會提出的養老金填補措施包括提高企業男女平等，對金融收入加稅，停止減輕企業應繳的社會貢獻金，這不是雜費而是社會貢獻金，是團結的力量，只有團結才能辦成事，所以對我們來說Laurent Berger（工人民主聯盟工會主席）的方案是他自己的，我們不認可這個妥協方案，我們要的是退休改革計畫的全部撤銷。

遊行尚未結束，總理已經宣布暫時不再考慮設64歲為拿滿額退休金的年齡，轉而在工人民主聯盟提出的養老金儲備專業大討論框架中尋求資金來源，期限是4月底，超過這一期限政府將採取新干預。工人民主聯盟向政府的開放這一姿態致敬，但不僅要求徹底取消退休改革的其他工會不買工人民主聯盟的賬，黃背心也認為，和政府沒什麼可談的，必須取消退休改革計畫。

一名鐵桿黃背心Moha表示：看看如今他們（工人民主聯盟）與政府的妥協方案，我們絕不可能和他們一起妥協，政府承諾給我們一個新世界，卻使用舊的手段，馬克龍錯過了世紀之約，因為他本可以進行徹底的改革，我們（黃背心）支持保持現行的普世系統，當然可以進行改善，但剝削公眾利益來讓私人或金融受益，我們受夠了，我其實稍微贊成法國總工會和工人力量工會的意見，那就是徹底取消退休改革計畫，我要感謝總統馬克龍，他的態度讓法國人民團結起來。

法國總工會稱1月11日全法50萬人遊行，其中15萬人在巴黎；內政部數據全法14.9萬人，其中巴黎2.1萬人。工會聯合已經宣布，1月14-15-16日，將會再上演3場大的遊行示威。