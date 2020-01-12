中東緊張升高 卡塔爾國王突訪德黑蘭晤伊朗總統

卡塔爾國王塔米姆1月12日訪問伊朗，並與伊朗總統魯哈尼會晤。美國日前暗殺伊朗指揮官並遭到對方報復攻擊，他是這一波中東緊張情勢升高以來，首位到訪德黑蘭的國家領導人。

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半島電視台（Al Jazeera）報導，塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）及其他高階官員會晤。這是塔米姆於2013年即位以來首度到訪伊朗。

塔米姆稍早飛往阿曼首都馬斯開特 （Muscat），向新國王海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）致哀。阿曼前國王喀布斯蘇丹（Qaboos Bin Said al-Said）10日駕崩，他的堂弟海賽姆11日宣誓繼任。

美國3日暗殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，卡塔爾外交部長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）4日走訪德黑蘭會晤伊朗外長沙里夫（Mohammad Javad Zarif），呼籲和平解決衝突、降低當前緊張情勢。

伊朗8日凌晨對美國為首聯軍部隊駐伊拉克的基地進行導彈攻擊。穆罕默德當天表示，卡塔爾密切關注伊拉克形勢，尋求與友好國家展開協調，以降低緊張。

他當時在推特發推文說：“我們尋求透過一系列溝通，與友好和具兄弟情誼的國家諮詢並協調，希望平靜局勢、降低緊張。”

卡塔爾與美國關係密切，境內有美軍在中東最大的軍事基地。它跟伊朗也擁有堅實關係，雙方共享全球最大天然氣田。

沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、巴林、埃及指控卡塔爾支持極端主義，而且與伊朗關係密切，因而於2017年與卡塔爾斷交。杜哈當局對於指控一再否認。