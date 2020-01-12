伊朗墜機：民眾示威譴責哈梅內伊，英駐伊大使短暫被捕

英國駐伊朗大使被控現身當地學生抗爭活動而被當局短暫拘押，歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾1月12日譴責伊朗，並呼籲“不要使局勢升級”。

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烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架班機8日在伊朗首都德黑蘭郊區被擊落，包括英國籍乘客在內共176人死亡。當地學生11日發動抗議向遇難者致意時，英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）被當局短暫拘押。

此事引發全球各國外交抗議，英國聲稱伊朗違反國際法，博雷爾（Josep Borrell）也同聲譴責。

他發推文說：“非常關切英國大使在伊朗被短暫拘押，務必徹底遵守維也納公約。歐盟呼籲緩和情勢與外交斡旋。”

伊朗聲稱馬凱爾當時參與示威，他否認這種說法，表示他到場向遇難者致敬，5分鐘後就離開，當時民眾才開始呼口號。

伊朗外交部次長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）則說，馬凱爾是因外國人參與“非法集會”而被捕，不過在身分確認後隨即獲釋。

阿拉奇發推文表示：“他沒有被拘押，但因現身非法集會，既是外國人又身分不明，才會被捕。”他並說，他致電馬凱爾確認他的身分後，過15分鐘馬凱爾就獲釋了。

伊朗外交部的官網報導，外交部已召見馬凱爾“”，針對他現身“非法集會”表達不滿。這項集會是為了紀念烏克蘭的客機被伊朗部隊擊落。

另據伊朗官媒報導，伊朗強硬派民兵組織巴斯傑（Basij）在英國大使館外發動示威，要求關閉英國使館。巴斯傑隸屬伊朗精銳的革命衛隊。