回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

利比亞強人哈夫塔爾領導的抵抗力量在的黎波里附近交戰時一輛坦克被毀 2019年6月27日

利比亞全國團結政府1月12日宣布接受停火，回應俄羅斯與土耳其停止內戰的呼籲。利比亞強人哈夫塔爾幾小時前已先宣布停止敵對行動。

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回應土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）呼籲，利比亞全國團結政府（Government of National Accord, GNA）總理薩爾吉（Fayez al-Sarraj）在聲明中宣布，“從1月12日午夜開始停火”，但強調全國團結政府軍隊“有合法權利回應來自其他陣營的任何攻擊和侵略”。

2011年北大西洋公約組織（NATO）支持人民起義後，位於北非的利比亞陷入動蕩。近來哈夫塔爾（Khalifa Haftar）試圖從聯合國認可的利比亞全國團結政府手中奪占首都的黎波里（Tripoli），導致緊張局勢更加升高。

俄羅斯與土耳其呼籲利比亞停止內戰之後，哈夫塔爾11日晚宣布，停止數個月來爭奪的黎波里控制權之戰。

忠於哈夫塔爾的利比亞東部軍隊宣布，只要敵軍接受，12日0時01分起，他們在西部的戰事停火，對的黎波里的攻勢一併停止。利比亞全國團結政府隨後也宣布接受停火。