日本外務大臣祝賀蔡英文高票當選

在台灣的總統選舉中，執政黨民進黨的蔡英文總統高票再次當選，日本外務大臣茂木敏充1月11日發表談話，對蔡英文當選表示祝賀。

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茂木敏充指出：台灣是與日本共有基本的價值觀，緊密的經濟關係和人員往來的重要的夥伴和朋友。日本政府將一如既往，深化與台灣非政府間的實務關係及交流與合作。

對於中國大陸與台灣的關係，茂木表示了日本政府的一貫立場：希望通過當事者的直接對話和平解決。

日本超黨派“日華議員懇談會”會長，自民黨的古屋圭司1月11日在接受《產經新聞》採訪時表示：非常令人高興，在安全保障方面，和台灣及美國的合作也很重要，今後將通過議員外交，強化和推進日台的合作。

CNN．CO．JP12日報道：11日投票、開票的台灣總統選舉中，執政的民進黨現任總統蔡英文以大大超過對手的選票再次當選，並向具有選舉權的選民發表感謝的談話。

據中央選舉管理委員會在，開票率為99%時的統計，蔡英文得票數為800多萬票，超過2008年國民黨的馬英九當選時獲得的約766萬票。

日本首相安倍晉三與蔡英文具有良好的關係，經常與蔡英文在推特上進行交流，稱台灣為“朋友”，並認為日本與台灣共有“自由、民主主義、人權和法律的統治的普世價值。”安倍首相從11開始歷訪中東三國，到本稿截稿時為止還沒有媒體報道其對台灣選舉結果的發言。