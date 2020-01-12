蔡英文將兼任黨主席重新掌握黨機器

台灣總統蔡英文昨天以817萬票的史上最高票連任總統，消息傳來，選後蔡英文將兼任民進黨主席，重新掌握黨機器，權力將更加穩固。

廣告 繼續瀏覽後續

民進黨內部透露，府院黨人事是連動的，蔡英文連任後，將依黨的內規，兼任黨主席，重新掌握黨機器。此外，在總統連任及國會過半兩大目標順利達成下，蘇貞昌續任閣揆理所當然。

民進黨上次在2018高雄市長選舉時輸給韓國瑜，但昨天的總統選舉，蔡英文在高雄是拿下109萬票，大勝韓國瑜的61萬票。選前，社群Wecare高雄、公民割草行動、以及台灣基進等團體已經發起罷免韓國瑜，向中選會遞交了三萬份提議書。昨天韓國瑜落敗，罷韓團體決定乘勝追擊，將在2月8日進行第二階段聯署，依選罷法規定的日程，罷韓投票日可能在今年七月。

另外，聯合報社論分析，這次蔡英文大勝主因是民進黨操弄「亡國感」的「抗中保台」策略奏效，贏得多數年輕選民力挺所致。

分析指出，台灣的選舉形勢，屢屢在「主權牌」與「經濟牌」之間往複擺盪，每隔數年便改變方嚮往另一端傾斜。前年的九合一選舉，是藍營的「經濟牌」發威，一夕橫掃了十五縣市。但僅事隔十四個月，鐘擺立即又盪回了「主權牌」的主場。

社論指出，之所以變化如此急遽，關鍵因素是去年習近平提出「一國兩制台灣方案」，為民進黨提供了反中及反藍的強大炮火；其後香港反送中的動蕩，又增添了民進黨「亡國感」的炒作火力。遺憾的是，藍營始終未能根據形勢變化調整腳步，仍反覆重彈九二共識的基調，缺乏更積極的論述，反留給民進黨不斷「抹紅」的空間。