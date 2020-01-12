香港眾志從綱領刪「自決」 撤DQ借口便參選

因主張自決而不容於政府並有成員因此被取消參選資格的香港眾志，在堅持一年多後終於作出妥協，把成立宗旨中推動「香港民主自決」改為「香港的民主與進步價值」。眾志解釋，改動令綱領可「更概括闡述眾志的工作方針以及計畫」；但政界一般認為，有關改動是要免除當局繼續以「自決」之名取消其成員參選，能否成功「洗底」，尚屬未知之數。不過，網民表現顯示，眾志放棄「自決」之名，支持遠超諷刺，譴責更是未聞。

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香港眾志於8日的成員大會上通過更改組織章程的決議，但延至昨(11日)台灣總統大選結果抵定時公布。根據眾志在臉書上載的聲明，改推動「民主自決」為「民主與進步價值」，可以「聚焦於強化公民社會、團結民主力量、推動進步價值，進一步鞏固香港民主運動的根基。」聲明又強調，日後會繼續抗爭，竭力「在光復香港的征途上與眾人並肩，對抗暴政，直至黎明到來的一天。」並以「香港人，反抗。」這反修例運動的口號作結。

2016年創立的香港眾志，其通過「公投」實現「自決香港前途」的主張一直被政府視為港獨，令其常委周庭和秘書長黃之鋒先後參選2018年立法會和2019年區議會均被取消資格(俗稱DQ)，但眾志聲明沒有提及DQ，黃之鋒等人亦沒有正面回應傳媒查詢修改是否與避免日後參選被DQ有關。

不過，政界普遍認為，眾志改動綱領是為參選鋪路，雖然眾志自近一年多來多次強調不會因為政權或參選而修改綱領，但若不放棄「自決」二字，將自絕參政前途。至於能否成功「洗底」避過參選時被DQ，則人言人殊，有人認為可以剔除政府的借口，但亦有人認為，周庭選舉呈請上訴成功，只是因為選舉主任沒給機會她解釋，而非「自決」沒有解決紅線，另亦有人指出，本土派劉小麗加入不提自決的工黨，亦不能避免被DQ的命運，估計眾志核心成員難以成功「洗底」。

經過反修例運動「三不」原則(不指責、不篤灰、不割席)洗禮的網民，對香港眾志放棄「自決」二字，雖然談論不算熱烈，但表態的，絕大部分表示支持或體諒，甚至有人讚賞這是「聰明」、「醒目」之舉」；「為光復立會，光復香港做好準備」；更有人表示，「自決」是打贏共產黨之後才處理的事，不要與「本土派」爭出路，以免做成分化；直言「打贏共產黨，其他慢慢講！」

稍為有保留的，亦只是對綱領變得空泛表示「感覺實在不好」，又或留言籲眾志「如何演繹代表你的智慧，但請不要忘記你心底里的願望。」而嘲諷的則說：「自決都無埋 其實同泛民無咩分別」，這留言獲得約20人認同，甚至有網民說，由自決繳成進步，是否要成為香港民進黨？