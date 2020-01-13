法國與薩赫勒5國集團峰會發表聯合聲明加強反恐合作。

在法國波城舉行的法國與薩赫勒5國集團峰會周一發表聯合聲明強調，將加強軍事合作，打擊恐怖主義。法國總統馬克龍並宣稱，法國將增派220名軍人前往該地區加強反恐行動。馬克龍並表示希望說服美國總統特朗普維持美國在非洲駐軍。

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法新社消息，法國總統馬克龍周一與薩赫勒5國集團（尼日爾，乍得，馬里塔尼亞，布基納法索及馬里）領導人在法國西南城市波城舉行峰會。與此同時，前往布魯塞爾訪問的美軍參謀長米勒將軍周一表示，美國將逐步減少駐非洲及中東的駐軍，並將重新部署，以增強美軍在太平洋地區的軍力。米勒周一在回答包括法新社在內的多家媒體提問時表示，“我們正在向國防部長埃斯珀提供各種選項”。

馬克龍及薩赫勒5國集團領導人在波城峰會上對在反恐行動中美國的支持表示感謝，峰會在聯合聲明中表示，希望美國繼續支持該地區打擊基地組織及伊斯蘭國聖戰武裝行動。

法國在非洲薩赫勒地區部署4500士兵。美國減少非洲駐軍計畫引起法國的擔憂。法新社12月24日援引《紐約時報》報道稱，美國在非洲的駐軍人數在6000到7000人之間，主要是在西非，也包括索馬里。報道稱，美國駐軍包括軍事訓練員以及最近在尼日爾建造的一個投資1.1億美元的無人機基地。報道表示，撤軍將終結美國對法國在馬里、尼日爾和布基納法索開展的軍事行動的支持。法軍與當地軍隊一起，共同打擊“基地”組織和極端組織“伊斯蘭國”。

法國總統馬克龍周一在峰會上表示，美國減少在非洲駐軍是一個“壞消息”，他希望能“說服”美國總統特朗普繼續維持在西非的美國駐軍。馬克龍並宣布，法國將向該地區增派220名軍人，加強反恐行動。

薩赫勒地區是撒哈拉沙漠以南橫貫非洲大陸的一片狹長地帶。該地區飽受貧困、武裝衝突和自然災害困擾，也給西非國家經濟發展帶來負面影響。2014年，布基納法索、馬里、尼日爾、毛里塔尼亞和乍得成立薩赫勒五國集團。

薩赫勒5國集團領導人則表示，希望法國繼續在這一地區的軍事行動。這一表態被視為是對該地區嚴重反法情緒的回應。