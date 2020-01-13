【直播間】伊朗從悼念死者集會變成反政府浪潮 烏航墜機持續發酵

造成176人全員遇難的烏克蘭航空PS752航班空難一事繼續發酵，星期一，伊朗連續第三天上演遊行，譴責政府對墜機事件的處理方式，但政府否認試圖撇清責任。上周末德黑蘭大學到悼念遇難者的集會激化成為針對伊朗當局的抗議，抗議政府謊言，要求追查悲劇肇事人。點擊以下視頻了解有關烏航墜機的綜合消息。

廣告 繼續瀏覽後續

（本文為以上視頻內容摘要）社交網絡上流傳的未經證實的視頻出現槍聲和示威者受傷流血畫面，但德黑蘭警察局稱並未朝示威者開槍，警察收到的命令是“克制”。被警方短暫逮捕的英國駐伊朗大使也表示，自己並未像伊方所指，引導民眾反對政府，而是參加了悼念死者的一場集會。

烏航表示，已經獲取黑匣子信息途徑，開始研究整起事件。

在死亡的176人中，138人準備通過基輔前往加拿大。多倫多是加拿大伊朗族群最多的地區，加拿大全部21萬伊朗人當中，半數都在大多倫多。這裡，悲痛經久不散。

烏航墜機其他相關國包括英國，德國，瑞典和阿富汗等，各方要求伊朗協助進行詳盡調查，並做出經濟補償。伊朗已經承認導彈擊中民航屬於人為失誤，同時認為“美國的冒險主義是悲劇的根源”。