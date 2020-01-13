韓國瑜是否面臨罷免危機 高雄市民說了算？！

高雄市長韓國瑜今天（1月13日）銷假上班，現場有民眾前來送花大喊加油，針對是否競選國民黨黨主席，韓國瑜表示未來重點是放在市政，沒有考慮競選黨主席。與此同時，公民團體發起的「罷韓」則將進入第二階段聯署。台灣民意基金會董事長游盈隆認為「窮寇莫追」，蔡英文總統已「飛龍在天」絕對有能力阻止罷韓，就看總統的政治智慧。

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到底罷不罷韓？民進黨立委許智傑則表示，這是高雄市民的權利，恐怕不是蔡總統一句話可以決定的。他說，如果韓市長回來認真施政，在議會備詢表現良好，再讓市民做最後的決定，如果韓回來的表現不好，就算總統呼籲暫緩罷免，恐怕也無法阻止高雄市民的強大民意。

有關問題，記者採訪了一位高雄市民Simon，以他之見，韓國瑜確實將會面臨罷免危機，他說：「顯然是必然的！而且這個危機呢，有時也要靠蔡英文是不是要放下仇恨來解除。不過目前的態勢WECARE團體應該是咄咄逼人，不放的，所以說，隨時可能一觸即發！」

記者問「一觸即發？」Simon回稱：「是的，在網路上的宣傳已經有逐漸的步驟誕生了，就我接到的訊息而已，當然目前可以挽回這個情況，會不會在蔡英文政府選勝太多的情況下釋出善意，用她的政治力量去阻止罷韓，如果她覺得要乘勝追擊的話，有可能就是另外一場腥風血雨的政爭的開始吧！」

記者續問「對外界來講，會不太了解當時要罷韓的理由和韓敗選以後回到市長位子的理由是一樣的嗎？」Simon答說：「我其實認為不同的，因為他在勝選之後，他10月勝選，12月就任，3月開始罷免的情況下，當時罷免的發起人尹立他可能比較基於一個政治理由，而且市長上任要一年以後才可以罷免的，當時是沒有形成的，可是他後來去參選總統，有二心的情況下，這個理由是不是一個罷免理由就很難說了。」

記者又問「那現在呢？如果要罷免他的話是什麼理由？」Simon解釋稱：「那當然是二心呀！就逃跑市長！那很明顯呀！你既然當不到三四個月就宣布要去選總統，這本來就，在道德上正當性上就有問題，道德正當性就有問題！」

對！記者追問「他現在沒有逃跑了，回來了呀？」對此，Simon指出：「那就看會不會有又第三次考試吧！第一次考試就是市長選舉，第二此考試就是總統選舉，那不能否認在這一次蔡總統（拿到高雄）一百多萬票裡面，有相當多的一部分不是因為對韓市長個人人格的懷疑，而是為了要抗中，反中的理由，所以落實到真正罷免的選票會不會過，也是疑問，可是個人認為，2萬7千票的提議應該是沒問題，60天內的聯署應該也沒有問題，那是否會罷免成功？也要看那時的民氣怎麼樣了。」

記者最後問Simon你身為高雄市民會出來投罷免韓市長這一票嗎？他對記者說：「我是不會的！因為我的個性以和為貴，我也認為這一年來我們的基礎建設，是有變好的，就如同李四川副市長講的燈亮路平水溝通，我是有感受到的，在我們的道路駕駛什麼的，真的有變好！」