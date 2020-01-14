台灣「網紅政治」行銷學將成選戰王牌？

網絡時代促使新聞傳播的載具日趨多元，社群媒體的輿論影響力也愈來愈強。許多分析都注意到，台灣選戰模式的變化，特別是在2020這一次大選，“陸軍”即傳統的地方組織的動員力，可能遠遠不如“空軍”即網絡議題帶動出的聲量，對選民來得有效果。

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經由實地觀察，顯然網絡議題的操作、聲量的維持，已經成為台灣2020大選中候選人能否勝出的一大關鍵！現在，台灣年輕人基本上只看手機，從而在YouTube或Facebook出現大批的直播主。其他年齡層的大多數人除了電視也習慣從社群軟體好比LINE來交流資訊，促進“同溫層”生成。台灣政治人物當然也發現了新媒體快速傳播的優勢，因此紛紛與“網紅”展開合作。針對這些現象，記者採訪了曾就讀於輔大新聞傳播學系任職國際客服行銷的Sandy。

法廣：在獲取新聞上，你主要的來源渠道是？

Sandy：「大部分是我臉書的同溫層，在同溫層中就會有有些討論，有討論之後就會再把我帶去其它的地方，例如像Youtube、網絡或者是網路電視。」

法廣：那你對政治人物跟網紅合作這種行銷方式，有什麼樣的看法？

Sandy：「我想政治人物也在學習如何貼近大眾，就像我們二三十年前學的新聞學，我是從報社開始，報紙很重要，但是現在誰看報呢？我覺得這是一個時代的變遷。政治人物如果想要讓他的政見能夠被大眾所接受，講這樣比較容易懂的語言，我想他藉由網紅是一個行銷的手段，主要是選擇哪一個網紅，從哪一個管道出來，來讓民眾去認同他的政策，我覺得這是一個學習吧！但我覺得這還是太早去下定論說這是好的或是不好的，或許可能也沒有什麼好不好的，但是我覺得可以多方管道嘗試。」

法廣：通過網路行銷那當然是！但主要還想要知道你會不會覺得這樣也讓政治人物也很“綜藝化”？

Sandy：「對，的確！“綜藝化”這一點我覺得可能在台灣特別是如此，我覺得在（其他地方）比如說，法國他們的選舉比較簡單，他就是政治辯論，然後，一樣也是上電視，網紅這個部分好像比較沒有。我覺得在台灣純粹是因為我們太熱衷了，選舉才是全民運動，我們非常地喜歡看政論節目，然後每一個人呢，都要去批評指教，所以我覺得是因為民族這個社會文化的關係，所以政治人物呢，他如果想要貼近民眾，讓民眾去投他的票的話，投會喜歡的，他就必須要去娛樂去取悅民眾，我覺得這一點是在我們民主化的過程中要小心的一點吧！對！我們應該是要選他的理念，而不是去選說這個人能不能夠讓我喜歡！」

最後值得觀察的是，空戰是否一定凌駕陸戰？候選人本尊也還是會被選民檢視的。例如，民進黨新北市第一選區被稱為“淡水蔡依林”的呂孫綾便因上網紅“館長”陳之漢的直播節目表現不佳，後遭大批網友批評，聲量是提高了最後卻連任失利，呂孫綾自己先前可能也未料到“水能載舟，亦能覆舟”吧！