沙特阿拉伯支持日本向中東派遣艦艇

1月14日，日本官房長官菅義偉在閣僚會議後的記者會上，在談及安倍首相訪問中東時指出：在與要人的會談中，日本的外交努力得到了評價，在為了該地區的安定而展開合作方面取得一致。

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日本首相安倍晉三在日本時間12日晚在出訪地沙特阿拉伯首都利雅得與沙特國王薩勒曼舉行首腦會談之後，前往沙特阿拉伯西北部歐拉市近郊，13日凌晨，與該國王儲穆罕默德舉行了會談。穆罕默德在會談中表示將承認向中東派遣的日本自衛隊艦艇進入沙特阿拉伯的港口。在會談中，安倍說明稱，向中東派遣海上自衛隊的目的是確保日本相關船隻的安全航行。穆罕默德表示“完全支持”，並高度評價了日本在海洋安全方面所採取的措施，兩人確認了為確保船隻航行安全，將繼續合作的方針。

穆罕默德表示：作為沿岸國，沙特阿拉伯將不惜提供具體的援助。

日本計畫向中東派遣海上自衛隊護衛艦一艘，並積極運用將非洲東部的吉布提作為據點的偵查機，得到伊朗方面的理解，同為中東大國的沙特和伊朗是敵對關係，持續斷交狀態。穆罕默德的發言表示日本計畫向中東派遣海上自衛隊艦艇一事已得到中東多方的理解。

日本的原油採購中約有40%依賴沙特。穆罕默德在會談中表示，將最大限度穩定對日本的石油供給。

菅義偉在記者會上指出：安倍首相和薩特阿拉伯國王及阿拉伯聯合酋長國（UAE）皇太子就緩和中東的緊張局勢和穩定交換了意見，兩國都對日本的措施表示理解和支持。