法英德啟動伊朗核協議爭端解決機制 伊朗稱“戰略失誤”

伊核協議中3個締約國，法國，英國及德國周二決定正式啟動爭端解決機制，處理伊朗違反核協議的問題。法新社消息，歐洲三國這項“艱難”的外交使命旨在使伊朗遵守其核協議承諾。伊朗立即回應稱，這是歐洲“戰略失誤”。

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法新社報道，法國外長勒德里昂，英國外交大臣拉布及德國外長馬斯在一份聯合聲明中表示，“鑒於伊朗採取的措施，我們別無選擇”。聲明強調，法英德三國並不想向伊朗施加“最大的壓力”，仍希望通過建設性的外交對話打破僵局，希望伊朗重回遵守伊核協議的軌道。

美國在2018年單方退出伊朗核協議並重新實施制裁，伊朗逐步不再履行協議規定，最終放棄遵守協議內對濃縮鈾生產的所有限制。伊朗政府於一月5日發布聲明稱，伊朗進入中止履行伊核協議的第五階段，不再限制離心機數量，以報復美國退出伊核協議並對伊朗實施嚴厲的制裁。

不過伊核協議另一個締約國俄羅斯反對設立該種機制。俄羅斯認為，沒有理由設立有關機制，爭端解決機制只會使核協議無法再執行。

法英德3國依據核協議條文設立爭端解決機制，有關糾紛的解決期至少15天，如果不能解決，就將糾紛轉交聯合國安理會，屆時可以表決重新啟動按核議已經撤銷的制裁。

伊朗外長紮里夫周二立即對法英德三國的決定表示，歐洲（三國）犯下了一個戰略錯誤。紮里夫說，啟動爭端解決機制並沒有法律依據，從政治角度看，這是一個戰略上的錯誤。

