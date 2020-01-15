不信任政府大學生繼續遊行 伊朗總統呼籲徹底改革政治體系全國和解

烏克蘭航空PS752航班墜機事故繼續在伊朗引發民眾不滿，法新社1月15日消息報道稱德黑蘭連續第4天爆發學生不信任政府的遊行。總統魯哈尼呼籲進行政治改革。

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法新社引述的社交網絡視頻當中顯示，德黑蘭多個大學周二夜間又一次爆發遊行，大學生和伊朗伊斯蘭革命衛隊系統下的志願準軍事部隊“巴西吉”的成員發生衝突。當天下午，現場法新社記者表示，約兩百名學生矇著面部，與志願準軍事部隊劍拔弩張。志願軍成員呼喊着“英國去死”的口號，焚燒英國駐伊朗大使羅勃-馬凱爾的肖像，馬凱爾在上周六被伊朗官方懷疑參加非法遊行，慫恿民眾反政府，而受到短暫的逮捕，一度引發兩國外交緊張。而在場的德黑蘭大學生則喊着：“獨裁者去死”等對革命衛隊與政府明顯充滿敵意的口號，這些消息得到了伊朗法爾斯通訊社的報道。雖然部署力量明顯減弱，但在警察的強力阻止之下，學生群體和志願軍成員逐漸散去。根據伊朗官方此前發布的數據，上周六到本周一之間，共有30餘人被逮捕。

烏航墜機相關國家當中，伊朗已經邀請烏克蘭，加拿大，法國和美國參與調查。因為加拿大在2012年與伊朗斷交，無法通過有效渠道溝通失事飛機上加拿大公民的身份，加拿大總理特魯多請求烏克蘭總統澤連斯基協助與伊朗對話。根據本周二紐約時報公布的視頻畫面，德黑蘭附近的一個軍事基地發射了兩枚導彈，擊中了飛機，該視頻出自一個監控攝像頭，又被手機拍攝下當中畫面：首先一個明亮物體畫過夜空，20秒後空中發生爆炸；第二個發光物體從同一地點約10秒之後再次升空，朝向同一個方向飛去，10秒鐘後爆炸。一分鐘後，屏幕上短暫出現空中的一個火球。

面對墜機引發的民眾對政府的不信任感，伊朗總統魯哈尼周三呼籲“需要大幅改革伊朗政治系統”。伊朗將在2月21日進行立法選舉。魯哈尼認為這將是改革的第一步，“人民想要多樣化...允許所有黨團競選，你們（指負責管理選舉的革命衛隊委員會）沒什麼可失去的”。他表示，“人民是我們的主人，我們是其仆，我們需要謙卑準確而忠誠地與人民對話...我敦促軍方和將領向人民解釋從意外發生之後到宣布真相這兩個時間點當中發生了什麼，讓人民了解軍方並非想對他們隱瞞任何，如果信息傳遞當中出現延誤，應當道歉”，“伊朗政治系統內部應該達成一個重要決定：全國和解”。