傳媒與網紅「質與量」的競爭 寰宇新聞部總監蕭丁毓：恐勝負已定

打選戰的時候，政治人物找廣告公司很可惡嗎？相信多數台灣民眾都覺得不會。當傳統的媒體廣告形式無法滿足所需以及網紅時代的來臨，台灣政治人物為尋求和增加曝光度，積極利用社群媒體渠道也就屢見不鮮了。

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在台灣，政治人物仰賴網紅的流量，網紅也經常藉由明星型的政治人物自帶的流量，達到彼此“互惠”。那麼，這種新興的合作關係是否威脅到傳統媒體的競爭力呢？同溫層和假新聞會不會產生交集？記者走訪寰宇新聞台，邀請新聞部總監蕭丁毓解答相關的提問。

法廣：身為台灣傳統媒體，今天在報道政治新聞，跟今天政治人物去找網紅合作，接下來會產生一個什麼樣的競爭關係？

蕭丁毓：這競爭關係確實已經存在了，可是我必須在相對傳統的媒體一個位置上來回答您的問題，我覺得這一場仗勝負已定，而我們這相對傳統的媒體人，恐怕是輸家！因為，在質跟量的一個比拼上，量它似乎真的淹沒了質的可能出頭的任何機會。我個人覺得網紅不是不好，但是網紅他不必為社會發展的品質、道德跟責任，負太大的責任，必然的責任，可是如果以媒體，特別是開了頻道，開門做生意，跟受眾作接觸的這樣一個經營者，或者是一個守門人來講，我們是要負責的，但，這就是一場恐怕很難說輸贏、是非、絕對價值的一場仗，我很悲觀地說，我們作為新聞的一個主管，恐怕會輸！

法廣：這會不會跟台灣民眾他在接受資訊上面幾乎只看同溫層的東西有關？

蕭丁毓：這當然是！同溫層在過去我們還在傳播學院學到的，當你還在研究所謂的沉默螺旋這樣一個概念，可是到現在，不管是載具，都愈來愈方便，然後，所謂的同溫層，一分鐘就要看懂一件事，一張圖就要看懂歷史事件，這樣一個已經成為主流當道的訊息環境，我覺得同溫層這樣一個彙聚跟磁吸的效應，一定是愈來愈大；而沉默的人會愈來愈少，他們寧可加入一個可以取暖，可以擡頭挺胸出去同樂的這樣一個群體，而不願意自己甘於被排擠在外面，哪怕你站的是藍海！

法廣：那從這個角度來講，那不就是打假新聞更困難？

蕭丁毓：打假新聞確實很難！因為，台灣這段時間發生所謂楊蕙如軍頭、網軍軍頭的事件，我個人就很感慨，原來喊打假的人，自己往往就是造假的源頭；或者，當我們以為自己正義在打假，而後來一段時間，你竟然發現原來正義的反面，也是同一群人，就是不正義的，就是原來喊着要打擊假或者是虛的這些人！

另外，記者想強調的是，台灣並不是一個推行網絡實名制的國家，網絡實名制在台灣也不應該成為一個選項，因此“假賬號”會比較難以定義，但要是經營賬號並非為了表達自己的主張或意見，反是為了受雇於人大量的透過賬號來洗版面或帶風向，這樣的行為不就具有可非難性了嗎？