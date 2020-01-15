普京提名聯邦稅務局長出任俄羅斯新總理

俄羅斯總統普京與被提名總理的聯邦稅務局長米楚斯蒂納。

俄羅斯總理梅德韋傑夫出人意料率內閣辭職後，俄羅斯總統普京周三提名聯邦稅務局長米楚斯蒂納出任總理一職。法新社消息，現年53歲的米楚斯蒂納（Mikhaïl Michoustine）鮮為外界所知，他執掌俄羅斯聯邦稅務局長達10年，工程技術人員出身，行事幹練有效率。

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俄羅斯總統普京周三發表國情咨文，提出全國投票修改憲法，削減總統權力，下放權力予下議院國家杜馬選出總理，並同意限制同一人連續出任超過兩個總統任期。總理梅德韋傑夫隨後突然宣布率領內閣總辭，以給予普京修憲空間。

普京對本屆政府成員表達感謝，要求梅德韋傑夫內閣繼續工作，直到新內閣組成。克里姆林宮表示，在米楚斯蒂納同意接受提名後，普京會將提名提交國家杜馬批准。普京表示，梅德韋傑夫將出任新增設的俄羅斯聯邦安全會議副主席，主席是普京。

普京利用發表年度國情咨文的機會，建議推動憲政改革，強化國會的角色。任職多年的總理梅德韋傑夫隨後宣布政府總辭，震驚各界。

鑒於普京的第4個總統任期將在2024年結束，屆時本應下台，有分析稱，普京可能是要先做準備，以期在任期屆滿後出任新的職位，或是扮演在幕後掌權的角色。



