英相約翰遜拒絕重新舉行蘇格蘭獨立公投

英國首相約翰遜拒絕蘇格蘭首席部長尼古拉•斯特金提出的重新舉行蘇格蘭獨立公投要求。斯特金對此回應說：“約翰遜的這個反應是在預期當中，但這是站不住腳的，同時具有自我毀滅性。”

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英國首相約翰遜14日正式駁回蘇格蘭政府提出的准許蘇格蘭重新舉行獨立公投；大部分蘇格蘭選民反對《脫歐》。

約翰遜在寫給同業也是蘇格蘭國家黨主席的這位蘇格蘭首席部長斯特金的信中還說，上次在2014年舉行此主題的公投，是一個在一代人時間中只有一次的公投，當時有55.3 % 選民反對蘇格蘭獨立。

約翰遜的信中還寫道：“英國政府將繼續尊重蘇格蘭人民民主投票的決定，以及尊重你們對蘇格蘭人民的承諾。這就是我之所以不能接受為了地方政府的政權轉移而在未來再度舉行一次獨立公投。”

蘇格蘭首席女部長斯特金去年12月正式提出要求：2020年重新舉行蘇格蘭地區獨立公投。因她認為《英國硬脫歐》完全改變情況。蘇格蘭2016年6月公投結果：62 %選民反對《脫歐》。但這個省份卻被迫在今年1月31日得與英國其他省份一起脫離歐盟。

這位蘇格蘭首席女部長說，約翰遜的反應在預期中，但這是站不住腳的，同時具有自我毀滅性。”她指控說：“執政的保守黨“恐懼蘇格蘭人的選擇權”，因他們知道，該我們選擇權，他們會選擇獨立。”