俄羅斯杜馬全票通過新總理任命 米舒斯京承諾進行改革

俄羅斯國家杜馬（下議院）周四以壓倒性多數通過總統普京的提名，由聯邦稅務局局長米舒斯京擔任總理。法新社消息，米舒斯京承諾進行改革。

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俄羅斯國家杜馬投票中，有383名議員支持米舒斯京的任命，沒有議員反對，但有41名共產黨議員選擇棄權。由於米舒斯京所屬的“團結俄羅斯黨”（United Russia）在國會下院杜馬取得明顯多數優勢，這項提名的通過毫無懸念。米舒斯京的任命通過後，他將有一周時間選擇新政府的部長人選。

在國家杜馬投票後，米舒斯京向議會發表簡短談話表示，將進行“真正的改革”，他並表示，上任後將忠實執行普京的執政大綱。米舒斯京並將談話的重點放在經濟及社會問題之上。他表示，提高工資是其優先要務，他也希望與商界建立信任，並採取措施吸引投資。米舒斯京周四上午與各議員團會面，他表示，接受具有建設性批評建議。

提名米舒斯京擔任總理被認為是總統普京宣布政治體制全面改革的一環。普京做出宣布後，原總理梅德韋傑夫辭職，他的政府也宣布總辭。

普京提議，針對一套俄羅斯憲法改革方案舉行公投，以便賦予國會更強大權力。這些改革將包括賦予國會選擇總理及內閣成員的權限，取代當前制度下由總統決定的作法。一般認為，現年67歲的普京在2024年卸任後，這些變革會給予他擴大掌權的空間。