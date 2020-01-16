美國參議院下周二正式開始審理特朗普彈劾案

美國國會眾議院表決通過的彈劾總統特朗普的議案條文周四送抵參議院，法新社消息，參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾宣稱，參議會將從下周二正式開始審理特朗普彈劾案。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國會眾議院周三通過將彈劾特朗普議案條文送交參院，並同時授權7名民主黨聯邦眾議員負責特朗普彈劾即起訴的“管理人”。眾議院議長佩洛西指派情報委員會主席希夫領導彈劾審訊的起訴工作。希夫等7名“管理人”周四進入參議院，將文件交給參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾。

美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茨周四在參議院宣誓主持彈劾審判。麥康奈爾表示，參議院將從21日下周二起正式開始審理。

特朗普周三再次指責彈劾是“民主黨人的騙局”。

由民主黨人掌控的眾議院去年12月投票通過兩項彈劾條款，指控特朗普濫用職權和妨礙國會。特朗普由此成為美國歷史上第三位遭眾議院彈劾的總統。

2019年8月，美國一名情報界人士匿名檢舉特朗普在同烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查美國民主黨總統競選人拜登及其兒子。國會眾議院民主黨人當年9月啟動針對特朗普的彈劾調查。

另外，美國國會屬下的政府問責局周四發表報告，認為特朗普政府去年阻撓向烏克蘭提供國會批准2億美元的軍事援助，違反《國會預算與節流控製法》，報告認為總統及白宮預算辦公室，無權基於自己的政策優先事項為理由，代替經由國會立法的優先事項，擱置國會批准對外國政府的援助，認為總統無忽視或修改法律的權力。

白宮預算辦公室發言人表示不同意，解釋他們是利用分配的權力，確保納稅人的錢在符合總統政策和法律要求下使用。