伊導彈襲擊後 11名美軍人患腦震蕩被送醫院

伊朗日前發射導彈對伊拉克兩個美軍及聯軍駐紮的基地襲擊後，美軍1月16日確認事件中有11名軍人出現腦震蕩癥狀需要治療。

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1月8日，伊朗發射10多枚彈道導彈襲擊美國駐伊拉克阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地和伊拉克北部大城埃爾比勒的一個軍事基地。當時美方評估稱襲擊沒有造成人員傷亡。

福克斯新聞報導，美國中央司令部發言人周四晚間透露，在本月初兩個伊拉克軍事基地遭遇伊朗導彈襲擊後，有11名美國軍人被送離阿薩德空軍基地接受了腦震蕩診斷及治療。

美軍中央司令部發言人比爾·尤班（Bill Urban）上尉說，幾名美軍“因爆炸導致出現腦震蕩癥狀需要接受治療，目前仍在評估中。作為美軍標準程序，對受爆炸波及的所有人員進行腦外傷篩查，如果認為有需要，他們則被轉院接受更進一步的治療”。

尤班說，儘管伊朗對阿薩德空軍基地襲擊中，沒有造成美國軍人喪生，但“在襲擊發生後的幾天里，為慎重起見，一些軍人被運送到了德國的蘭斯圖爾地區醫療中心，其他人被送往科威特的阿瑞坎營地進行‘後續檢查’。當評估認為適合值勤後，預計這些軍人在檢查後返回伊拉克。”

他還說：“我們軍人的健康是重中之重，我們將不談及任何個人的醫療狀況。目前有8人被送往蘭斯圖爾（Landstuhl Regional Medical Center），3人被送往阿瑞坎軍營（Camp Arifjan）。”

1月3日，特朗普總統下令空襲炸死伊朗革命衛隊“聖城軍”（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。8日凌晨，伊朗對駐有約1,500名美軍和盟軍的阿薩德空軍基地發射導彈進行報復。