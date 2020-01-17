戈恩主辯律師辭職 審判戈恩事實上停止

東京地方法院於1月16日在日產汽車前會長戈恩逃亡到黎巴嫩後首次進行公審前的手續整理，對日產原董事長格雷格･凱利和法人日產的審判將與對戈恩的審判分離進行，對戈恩的審判事實上停止，而戈恩辯護團的主辯律師弘中惇一郎律師和高野隆律師沒有出席16日的手續整理，他們已經辭去戈恩律師的職務。

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該辯護團共由10名以上律師聯合組成，沒有辭職的河津博史律師在戈恩逃亡後首次出席審判手續整理。河津博史律師表示：已經向戈恩被告方面確認，他沒有回到日本的計畫。

16日，在東京地方法院，法官、檢察和辯護三方對於在戈恩被告不在的情況下如何進行審判進行了討論。

而日產汽車公司方面還在不斷揭露戈恩挪用日產資金問題，16日向東京證券交易所提交報告稱，戈恩曾私自使用日產方面的資金4億日元（約合人民幣2495萬元）以上，用於在凡爾賽宮舉行派對等活動。

而逃亡至黎巴嫩的卡洛斯･戈恩在接受法國周刊雜誌《巴黎競賽畫報》（Paris Match）採訪時承認，自己逃亡時有日本人幫助。

戈恩在接受16日出版的《巴黎競賽畫報》採訪時，當被問及“逃往合作者”中是否有日本人時說：沒有日本人的合作要想逃出來那是幻想。

他還說：說我準備的好幾個月是錯誤的，我不是在行動前磨磨蹭蹭的那種人。表示這次逃亡的計畫是在短期內計畫，並迅速實行的。

關於今後的打算，戈恩說：哈佛大學邀請我去講演，也有很多投資公司邀請我去工作。