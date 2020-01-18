休班防暴警“心在漢”貼連儂牆諷刺“一哥”被捕

一名疑似“身在曹營心在漢”的防暴警察，在休班期間涉嫌幫忙其他人招貼連儂牆時被捕。連儂牆上的標語和海報內容包括諷刺現任有“一哥”之稱的警務處長鄧炳強。

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根據警方消息，涉事一共有5男3女被捕，年齡14至61歲，其中包括一名31歲黃姓休班防暴警察。據報道，他在17日凌晨偕同女友與女友母親及街坊一行八人，疑欲在港鐵屯門車廠外面連儂牆貼侮辱警務處處長鄧炳強的海報，被巡警截獲。警員在八人身上搜獲電鑽、膠水及文宣海報等，調查後以涉嫌“管有物品意圖摧毀或損壞財產”將他們拘捕，為反修例風波以來首名被捕警員。

據了解，黃加入警隊逾六年，原駐守青山警署軍裝巡邏小隊，其後發生反修例運動，他七個月前被調至處理遊行示威的新界北總區應變大隊，也參與過防暴警的驅散行動。17日凌晨他與女友及女友母親同行，其後一同被捕。蘋果日報引述消息稱，黃女友為“黃絲”（即支持反修例人士），而有人被捕後稱，當時只是陪伴女友。

報道指，警方17日亦到黃的家中搜查，並撿走一批文宣。現場為屯門龍門路新屯門中心、港鐵屯門車廠對開行人路，其20米外屯青里欄桿設有用木板製作的連儂牆，製作者先在木板上用電鑽鑽孔，然後用金屬條綁在欄桿上，再將文宣張貼在板上。多名街坊稱連儂牆前日才重設，牆上文宣已增多。文宣主要是指摘警方濫暴“愛比暴力強，與警察割席”、“枉死 沉冤待雪”及“區選投完，場仗未完”等。

自去年六月香港爆發反修例運動以來，這是已知的首宗警察涉嫌參與反政府行為被捕的警察。根據公務員事務局局長羅智光上周表示，截至去年12月31日，已有41名公務員因為牽涉非法公眾活動被捕，其中31人已被停職，但他沒有透露被捕或停職的公務員是否包括紀律部隊人員和教師。

被問到將被捕但法庭未裁決的公務員停職，是否違反無罪推定的原則未審先判，羅智光說，將有關公務員停職是基於公眾利益，考慮到他們違法被捕後是否適合返回崗位行使職權，亦顧及社會的觀感。