巴黎歌劇院台階再現免費演出

繼巴黎歌劇院舞蹈演員露天表演《天鵝湖》抗議新的退休體制改革之後，1月18日周六，近200名音樂家、合唱演員和音響技師在露天表演，抗議政府試圖強行通過新的積分制退休體制改革，演出剛結束，有人高喊：“罷工萬歲！”。

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法國作曲家喬治·比才（Georges Bizet）的名曲《卡門》和《馬賽曲》不斷迴響在加尼葉歌劇院的露天台階上。台下擠滿的觀眾熱烈鼓掌。在激動人心的掌聲中，聽得樂隊和“觀眾席”中同時高喊：“罷工萬歲！”

巴黎歌劇院舞蹈演員、歌唱家、音響技師和有長期合同的工作人員從路易十四時期開始早就享有特殊退休體制。例如，這裡工作的合唱家可57歲退休、音樂師60歲。舞蹈演員從40歲開始即可按規定提前退休。不想早退的舞蹈演員，最多也只能跳到42歲，非退不可。

馬克龍政府推出的改革方案，要取消特殊體制，合並所有的通休制度，設立通用積分制（système universel de retraite par point），如改革成功，巴黎歌劇院和法蘭西喜劇院工作人員可享有的特殊退休體制將煙消雲散。

法國文化部長弗蘭克·里斯特(Franck Riester)在全國罷工發起前，回答法國全天候電視台記者提問時也曾表示，新的退休體制改革中會酌情考慮文化界的特殊情況。

里斯特舉例說，里昂市政府考慮到里昂歌劇院工作人員的特殊情況，在他們退休後，市政府給他們提供再就業的機會。所以我們在改革中會考慮到巴黎歌劇院工作人員的實際困難，設法給退休早的人適當的補貼(indemnités)。

但文化部長里斯特回答記者提問的時間是11月29日，隨後和工會代表的談判進展不順利。

根據《費加羅報》的報道，2017年，享有這種特殊退休體制的工作人員有1796人。馬爾克·何博(Marc Ribaud)是尼斯歌劇院編舞者。他對法國電視台記者表示，我們尼斯歌劇院工作人員和巴黎歌劇院不同，根本沒有過特殊退休體制。舞蹈演員、歌唱家、音樂師不到60歲退休後，都是想辦法改行謀生。他問道，那為什麼巴黎歌劇院工作人員不能和我們一樣呢？

巴黎歌劇院、法蘭西喜劇院享有的是法國目前存在的42種不同退休金制度的兩個實例。但不是拉提琴、彈鋼琴、歌唱團工作的人都有這樣的好處。巴黎愛樂樂團成員就不享有特殊退休體制。新的退休體制改革的困難是要面臨多年遺留下的老問題。

年輕氣盛的法國總統馬克龍在推進法國退休金改革，倡導1歐元的繳費將賦予1歐元的退休權益，以此來平等對待每一個退休人員。他的構想無疑要觸及像國營鐵路職工和巴黎大眾運輸公司職工的既得利益。由此，全國大罷工從2019年12月5日一直持續至2020年1月16日。

全國性的罷工活動還將於1月24日再次發起。近來，反對退休體制改革的強硬派發起的是零星的“拳頭”抗議活動。

例如，阻止盧浮宮正常運作、總統夫婦一起前往巴黎北方布夫劇院(Les Bouffes du Nord)觀看戲劇被眾人“包圍”、巴黎紅色調的知名餐廳La Rotonde 被燒。馬克龍曾在這家餐館歡慶過自己參選勝利。警方還在調查餐館起火的原因。