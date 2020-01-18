民主黨華裔總統參選人楊安澤妻子遭婦產科醫生性侵引發輿論同情關注

民主黨總統初選華裔參選人楊安澤的妻子盧艾玲（Evelyn Yang）對外陳述自己在懷孕產檢時，遭哥倫比亞大學婦產科醫生哈登（Robert Hadden）性侵，目前正和其他數十名受害者，共同控告哥大及其附屬醫院和哈登。盧艾玲的遭遇公開後，社群網站推特輿論一邊倒對盧艾玲表達同情與關注。

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美國有線電視新聞網（CNN）專訪盧艾玲後指出，盧艾玲的勇氣無與倫比，她的遭遇如此恐怖椎心，醫療機構和刑事司法機關都讓她大失所望，但她仍繼續奮戰，大無畏地分享自己的故事，代表其他受害者發出吶喊的聲音。

CNN報導指出，不管是否支持楊安澤當總統，任何人都不能否定盧艾玲的勇敢。盧艾玲遭遇性侵，以受害者身分追求司法正義，鼓勵其他更多女性站出來說出自己的故事，在MeToo時代，盧艾玲勇於向性侵者究責之舉，已開闢出新的疆界。

楊安澤則發表聲明表示，“我為艾玲講出她的故事感到無比自豪。每次想到她被迫經歷的事情，我都會感到心碎。她是我最好的朋友，也是我認識最勇敢的女性。”盧艾玲受訪時表示，她2012年懷孕七個月進行產檢時，遭到哥大婦產科醫生哈登性侵。2016年，盧艾玲出庭作證，大陪審團決定起訴哈登犯下重罪，但曼哈頓地區檢察官萬斯(Cy Vance, Jr.)辦公室替包括盧艾玲在內的18位女性，與哈登達成認罪協議。哈登只對兩項指控認罪，他的醫療執照被吊銷並註冊為最低級別性犯罪者，但可以不用坐牢。

因為不滿哈登認罪協議，盧艾玲和其他31名女性正控告哥倫比亞大學及其附屬機構和哈登，指他們的“大舉掩蓋”讓哈登得以不斷隱瞞性侵得逞。