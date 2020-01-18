消失23年 克林姆畫作意外在失竊美術館找回

知名奧地利畫家克林姆一幅畫作近23年前在意大利一座美術館失竊，近日卻在園丁清理美術館外牆常春藤時意外找回。但究竟這幅畫為何藏身美術館外牆壁龕，仍是一團謎。意大利當局證實，去年12月在意大利北部城市比森薩（Piacenza）的里奇歐迪現代美術館（Ricci Oddi Gallery of Modern Art）找到的畫作，確實是1997年從這座美術館失竊的克林姆（Gustav Klimt）作品“女士肖像”（Portrait of a Lady）。

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這幅畫作是克林姆在1916至1917年接近晚年所繪，1925年由意大利收藏家裡奇歐迪（Giuseppe Ricci Oddi）購入，此後一直存放在里奇歐迪自己的同名美術館中，直到1997年2月22日在一場特展準備過程中失竊。這幅畫估價至少6000萬歐元。

正當所有人以為“女士肖像”永遠人間蒸發，去年12月園丁清理里奇歐迪現代美術館外牆的常春藤時，卻意外發現一道金屬門板，打開後發現一個壁龕，壁龕里有個黑色袋子，裡面正放着疑似這幅畫。

為確定找到的畫作是真跡，專家用紅外線和紫外線光加以照射研究，並和1996年對原畫進行檢測時採取的影像比對。

意大利檢察官齊卡（Ornella Chicca）表示：“我可以滿懷情緒告訴你，這幅作品是真跡。”

至於畫作是失竊後一直放在這個壁龕，或之後才放入，仍待更多檢測理清。根據美術館官方說法，發現畫作的外牆已有近10年未修剪常春藤。

齊卡說，一旦相關檢測完成，作品將再度在這座美術館展示。