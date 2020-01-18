英專家推測武漢已有1700宗病例美三機場設檢查措施

倫敦帝國學院專家病學專家弗格森教授（Neil Ferguson）表示，武漢肺炎輸出泰國及日本分別已有兩宗和一宗，他根據現有數據推算，武漢可能已經有接近1700宗確證病例，疫情較公布的嚴重得多。香港中文大學專家許樹昌亦認為，武漢肺炎輸出外國有新個案，顯示當地可能有很多地方受新型冠狀病毒污染。

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在此同時，根據紐約時報報道，從美東時間星期五開始，紐約甘乃迪機場將開始對來自武漢的班機進行防疫檢查，舊金山和洛杉磯機場則從星期六開始。

由中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒所引起的肺炎疫情，已擴散至泰國和日本，新個案而且並無去過疑似病源的華南海鮮市場。弗格森教授告訴英國BBC，他對目前情況感到憂慮，泰國及日本的新個案，患者都是由武漢到當地，根據武漢機場每日1900萬人流，但只有3300名離境國際旅客，推算可能武漢有近1700宗確診個案。他認為情況比一周前令人憂慮，不應排除病毒人傳人的可能性。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌認為，武漢肺炎傳入香港，相信是時間問題。他說，武漢再向泰國輸出新個案，顯示當地可能有很多地方受新型冠狀病毒污染。由於大陸開始春運，不少人外游，他不排除其他國家會有更多由武漢傳入的個案，傳入香港只是時間問題。

香港醫管局表示，截至17日中午12時，公立醫院於過去24小時向衞生署通報4名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎癥狀的病人。他們分別為3男1女，年齡介乎24至43歲。

紐時引述美國疾病控制中心CDC主任塞特朗醫生說，CDC已經派出100名專家在上述三個機場部署，第一班接受檢查的班機將會是當地時間星期五晚來自武漢的班機。

塞特朗指出，在未來數周，將有為數5000名乘客接受檢查。美國每年來自武漢的旅客有大概6萬至6.5萬人次，目前只有紐約和舊金山有武漢直航班機來回，而洛杉磯的防護措施是針對來自武漢接駁班機的旅客。