伊朗威脅重審與國際原子能的合作

英國，法國與德國在上周以伊朗未能遵守2015年簽署的核協議為由準備對伊朗重新開啟制裁，伊朗議會發言人1月19日警告，將考慮重新審視與國際原子能機構的合作。

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在譴責英法德三國面對美國的“不公正壓力”“毫無作為”之後，伊朗議會發言人阿里-拉里賈尼在本周日宣布，如果歐洲“以任何理由動用核協議第37條，那麼伊朗會嚴肅考慮與機構的合作”。這裡拉里賈尼指的“機構”是“國際原子能機構”。

事實上，伊朗核協議當中提到，允許協議簽署各方不經過聯合委員會，指出另外一方對協議的“顯著違背”，而第36和第37條內容則明確表示，如果上述這種對於協議的違背情況在通過委員會調停也不見成效的時候，將可能上達聯合國安理會，聯合國安理會將有可能重新對協議違背方施加制裁。在美軍殺死伊朗高級軍事將領蘇萊曼尼，伊朗導彈誤中民航客機造成全員遇難之後，西方和伊朗之間的“衝突機制”被英法德於上周二開啟，意圖是把伊朗拉回協議，但有將伊朗越推越遠的跡象。拉里賈尼認為事態的惡化“原因是美國的威脅，而非伊朗的作為”。德國在上周表示，收到的確切消息顯示，如果歐洲繼續支持伊朗核協議，美方將準備對歐洲汽車進行25%的徵稅。但歐盟強調，堅決支持這一協議。