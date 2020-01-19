痛斥女兒放棄殿下頭銜 梅根父親：貶低英國王室

英國白金漢宮18日宣布，哈利王子與妻子梅根未來不再使用“殿下”頭銜。根據外媒1月19日公布的部分訪問內容，梅根的父親湯瑪斯指責她的女兒“貶低”英國王室。英國白金漢宮（Buckingham Palace）18日宣布，哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）未來將不再使用“殿下”頭銜（HRH），不會再領取身為王室成員的納稅人資助，並可以追求他們想要的獨立生活。

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英國王室本月稍早陷入混亂，因為35歲的哈利與梅根宣布，他們希望減少履行王室義務，並增加在北美洲度過的時間。

法新社報導，哈利與梅根19日展開新生活，某種程度上開始要像平民一樣，必須擔心自己的財務狀況以及自身安全。

不過，梅根關係疏遠的父親湯瑪斯（Thomas Markle）不贊同女兒的做法。他在英國《第5頻道》新聞（Channel 5）所拍攝的紀錄片中說，他認為38歲的梅根拋棄“每個女孩的夢想”。

“第5頻道“新聞19日公布部分訪問內容，並稱將在”未來幾周”內播出完整紀錄片。

湯瑪斯形容英國王室是“歷來歷史最悠久的制度之一”，還說梅根2018年5月嫁給哈利時，兩人都接下“成為王室成員並代錶王室”的義務。

湯瑪斯說：他們正在破壞它王室制度、貶低它、使它變得殘破不堪…他們讓王室變得廉價。這很荒謬，他們不該這麼做。

但英國首相約翰遜（Boris Johnson）對此事抱持樂觀態度。他19日表示，他認為全英國都希望祝福哈利和梅根一切順利。

約翰遜1月19日出席德國首都柏林舉辦有關利比亞議題的峰會。他在當地接受英國“天空新聞網”（Sky News）訪問時說：“我認為全國都會一起祝福他們未來一切順利。”