香港周日“天下制裁”集會引爆警民衝突

香港“民間集會團隊”1月19日在中環遮打花園發起“天下制裁”集會

香港“民間集會團隊”19日周日下午在中環遮打花園發起“天下制裁”集會，但中途因遭港警腰斬而終止，隨後引爆警民衝突，有多人掛彩、數人被捕。

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據中央社報道：這次集會獲警方不反對通知書，下午3時在遮打花園與遮打道舉行，主辦方“民間集會團隊”稱，至少有15萬人參與集會，但警方數字是高峰期有1萬1680人參與。

主辦方呼籲市民進行“流水式集會”；但因現場參與市民持續湧入擠爆場地，加上中環一帶出現黑衣“勇武”抗爭，引發第一波警民流血衝突。

下午4時許，身穿便裝的港警東區警民關係主任走上集會舞台，要求活動發言人劉穎匡宣布集會終止，引起台下市民不滿；隨後，在場民眾發現數名便衣員警，遂包圍圍毆“私了”，防暴警察增援並發射催淚彈，現場一片混亂。

活動發言人劉穎匡傍晚在灣仔遭警方拘捕，罪名是涉嫌煽動群眾情緒，以及違反不反對通知書中“不可擠滿遮打花園和遮打道”的條款。

此後，大批參與集會市民轉搭地鐵至九龍一帶“逛街”抗議，至晚間10時許，旺角一帶仍有數百民眾聚集的街道兩側、繼續與警方對峙；而港警也按慣例，在市區“無差別”搜捕黑衣年輕人。

此次集會主題之一是要求各國“制裁香港”，因此港府周日下午發布聲明稱：部分集會人士要求外國政府幹涉香港事務及實施“制裁“，特區政府對此表示極度遺憾。特區政府重申，外國不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

據港警提供的數字：最少4名警員受傷、其中1人留院觀察；警方在集會現場一帶的截查行動拘捕8名男子，他們持有錘子、扳手與伸縮棍等攻擊性武器。