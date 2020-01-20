出席柏林會議的各國領導人同意不幹預利比亞局勢

在柏林召開的利比亞國際會議希望結束外國勢力在利比亞的干預，實現停火 2020年1月19日

出席柏林會議的各國領導人星期天同意尊重武器禁運，避免干涉利比亞局勢。利比亞兩個敵對政府的軍隊目前正在爭奪權力。

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12位世界領導人與來自歐盟、聯合國、非洲聯盟和阿拉伯聯盟的高級代表在柏林舉行了為期一天的峰會。

峰會東道主德國總理默克爾在閉幕式上說：“我們能夠看到，每個人都同意，武器禁運需要得到尊重，武器禁運需要像過去那樣得到更嚴格的控制。”“我認為，在過去的幾天里已經很明顯，軍事解決方案是不可能的，這只會增加人民的痛苦。”

與會者一致認為，利比亞為期一周的停火需要成為一個更持久的停火協議。 聯合國秘書長古鐵雷斯說，各方都需要對利比亞交戰雙方施加壓力。由於不同國家在利比亞支持不同的派別，人們越來越擔心利比亞將成為另一個敘利亞。

古鐵雷斯說：“到目前為止，在一些外國干涉下，利比亞衝突升級。”“這種升級。。。變得非常危險。”

雖然與會者星期日同意不增加對利比亞交戰雙方的軍事支持，但目前尚不清楚他們是否以及何時會撤回目前的支持。默克爾說，“這是真正停火的問題”

美國國務卿蓬佩奧代表美國出席了柏林會談。

蓬佩奧在推特上說：“現在是利比亞人為自己決定未來的時候了 一個沒有外部因素助長的暴力的未來。 我們敦促各方通過聯合國促成的調解來抓住目前這個機會。”

利比亞的兩個敵對政府正在爭奪權力，一個在東部，由前將軍哈利法·哈夫塔爾領導。另一個在的黎波里，由總理法耶茲·薩拉吉領導的得到聯合國支持的政府。這兩個人星期天都在柏林，但都不在會議桌上。