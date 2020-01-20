國民黨3月7日補選黨主席郝龍斌朱立倫周錫瑋受矚目

國民黨主席補選即將在三月七日舉行。據了解，前副主席郝龍斌參選意志堅定，前台北縣長周錫瑋也有意願，但目前仍在評估，黨內則都在關注前主席朱立倫會不會參選，朱立倫最後的決定，將牽動郝龍斌等人後續的動向。

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國民黨在總統和立委選戰大敗後，黨主席吳敦義請辭負責，三月七日即將補選主席，春節過後就開始受理登記。郝龍斌在國民黨敗選後曾率先檢討敗選原因，強調國民黨此刻需要一位無私、不做任何個人政治規畫，以兩個「全心」為黨奉獻的人，被認為是參選的起手式。

朱立倫方面，據了解，目前正在衡量自己的能力、黨內的資源以及外界觀感，還有整體氛圍、環境，到底有多少本事可以改革，年後情況稍為明朗，才會有進一步動作。

前台北縣長周錫瑋有意願參選黨主席，甚至傳出他的友人已經開始聯署，不過據了解，周錫瑋目前仍在評估，也在等候朱立倫的決定。孫文學校總校長張亞中則已表態將參選黨主席。

另外，本周三國民黨中常會將成立「改革委員會」，由國民黨執政的十五個縣市縣市長、十九位縣市議會的議長、和所有立委，及學者專家組成，希望廣納民意，從四大方向啟動檢討，包括黨的組織改造、兩岸論述、拔擢青年機制、和財務改革等。

本周三成立改革委員會之後，包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等十五縣市長都是當然委員，能否同心合作推動國民黨改革，將是國民黨能否再起的關鍵。

國民黨台北市議員羅智強、張斯綱、游淑慧等青壯派成立的「+1」團隊，昨天宣布設立臉書社團，提供黨內共同聲明平台，盼透過意見交流，建構有共識的改革意見。發布聲明，呼籲國民黨進行路線大辯論，有意參選黨主席者，要公開闡述兩岸路線，接受檢驗。