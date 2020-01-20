【直播間】普京修憲 莫斯科爆發遊行反對憲法政變

2018年3月，約三千名人大代表全票通過憲法修改案，取消憲法中自1982年以來的“國家主席不得連任超過兩屆”的規定，終身制變得理論可行。同樣是強人治國，和中國分享相似歷史的俄羅斯，卻因有着不同的政治土壤，而在普京提議修憲之後出現了不同的聲音。1月19日，超過1400名反對者（非政府組織White Counter數據）在莫斯科市中心抗議修憲。點擊以下視頻了解詳情。

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（本文為以上視頻內容綜合）人們手持俄聯邦憲法，舉着“憲法政變等於強化法西斯政權，不可以！”“拒絕獨裁”“革命”等標語，在年度紀念2009年遭極端民族主義者街頭槍殺的律師斯坦尼斯拉夫-馬爾柯洛夫和記者阿納斯塔西亞-巴布爾洛娃的集會上，抗議普京的“憲法政變”。一些地區議員和反對黨代表也參加了遊行，多人被逮捕，其中包括一個舉着“普京下台”標語的遊行者。然而俄羅斯反對領袖納瓦爾尼則認為“現行憲法已很可惡，沒必要保護它”。

參加遊行的53歲律師皮埃爾-阿羅辛表示：“如何改不重要，重要的是憲法要繼續保持完整，我手裡拿的這部憲法保障着我們的權利和基本自由，而且這麼長時間以來（1993年以來）一直成功地保護我們”。蘋果黨黨員，律師克森尼亞-拉文提耶娃表示：“我覺得人們今天集會主要是因為普京在1月15日對議會發表的憲法改革計畫，事實是，普京哪都不想去（不想離開權力），只想留下，他想要改革憲法，國家將會發生變化，但誰也沒來問過我們的意見”。大赦國際成員安德烈-基維爾布里斯認為，“說實話憲法改革的消息讓我吃了一驚，但當然，這些都是為接下來的選舉做準備，重新布局政府，好讓普京繼續保持權力”。莫斯科市議員尤利婭-加利亞米娜則認為，“我們支持改革，但不支持（憲法）政變”。

根據修憲草案，總統權力削弱，議會權力大增，擁有指定總理和內閣的權力，同時國務院權力擴張，擁有憲法保障的地位。修憲的提議引發梅德韋傑夫政府辭職，為普京的改革騰出空間。隨後普京提議的聯邦稅務局長米舒斯京接替梅德韋傑夫，擔任總理。1月21日，克里姆林宮宣布總檢察長人事更迭，犯罪調查委員會副主任克拉斯諾夫將成為新的總檢察長。

按照俄羅斯現行憲法，普京2024年結束任期後將不得再續任。19日造訪聖彼得堡時有人問起他是否會通過修憲來尋求終身制，普京明確表示不想重蹈蘇聯後期覆轍，只想看到權利順利過渡。但迅速推進的布局顯示，普京有可能效仿哈在位29年的薩克斯坦前總統納紮爾巴耶夫，卸任後繼續通過出任強化版國務院主席等，退而不休。