駱惠寧：防外部勢力滲透破壞 撐在港建國安機制 強化執法力量

中國政府新任駐香港聯絡辦公室 (中聯辦)主任駱惠寧履新後首度在官方媒體撰文指出，香港回歸起，便須肩負維護中國國家主權、安全、發展利益的憲制責任和政治要求，若國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌滲透破壞，「一國兩制」將面對極大的衝擊風險。他支持港府建立和完善香港維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量，着力補齊香港在這方面的突出短板，更好維護國安和香港長期繁榮穩定。

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駱惠寧的說法，基本反映去年秋天的十九屆四中全會公報要求。《公報》訂明，必須按照憲法和基本法對香港和澳門兩個特區「實行管治」和建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」。

《人民日報》今(20日)天在理論版刊登駱惠寧題為《推動香港“一國兩制”事業行穩致遠》的文章，駱開宗明義讚揚澳門形成「在國家安全問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制』之分的高度共識和行動自覺」。澳門已按《基本法》制訂保護國家安全的法律，但香港自2003年嘗試立法失敗後，至今未曾立法。

駱惠寧接著說，「我們將一如既往地支持香港……建立和完善特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量，着力補齊這一香港“一國兩制”制度體系的突出短板，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定」。

他重申，香港今天面對回歸以來最為嚴峻複雜的局面，而始終準確把握「一國兩制」正確方向是香港重新納入國家治理體系後保持長治久安的必然要求。他更引述中國國家主席習近平上月出席澳門回歸典禮的講話，促請特區政府強化「一國兩制」的使命擔當，令制度行穩致遠。

在三千多字的文章中，駱惠寧又指出，愛國主義教育茲事體大，港府和教育部門須承擔主體責任，社會期盼港府及辦學團體大力加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強青少年的國家意識和民族認同。

文章總結說，在全力“止暴制亂、恢復秩序”的同時，中聯辦會認真思考圍繞“一國兩制”制度體系應“堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼”這一重大問題，「不負習近平主席重託」。